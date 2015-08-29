Confira novamente a transmissão do Fim de Expediente realizado em Vitória

Em uma conversa descontraída com um dos principais ídolos do Vasco da Gama, o ex-goleiro Carlos Germano, Luiz Gustavo Medina, Dan Stulbach e José Godoy estiveram em Vitória, de onde apresentaram o Fim de Expediente. O programa foi realizado no auditório da Rede Gazeta, que ficou lotado.

O capixaba que atuou no 'Gigante da Colina' do Rio de Janeiro, além de Santos, Portuguesa e Seleção Brasileira, conversou sobre a carreira, os bastidores na profissão, a rotina no comando do Doze FC, clube-empresa do futebol no Espírito Santo, entre outros assuntos. Clique abaixo e confira o programa na integra.