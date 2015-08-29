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PROGRAMA ESPECIAL NO ESTADO

Confira novamente a transmissão do Fim de Expediente realizado em Vitória

Programa foi transmitido do auditório da Rede Gazeta. Dan Stulbach, Medina e Godoy receberam o ex-goleiro do Vasco, Carlos Germano

Publicado em 28 de Agosto de 2015 às 23:13

Publicado em 

28 ago 2015 às 23:13
Em uma conversa descontraída com um dos principais ídolos do Vasco da Gama, o ex-goleiro Carlos Germano, Luiz Gustavo Medina, Dan Stulbach e José Godoy estiveram em Vitória, de onde apresentaram o Fim de Expediente. O programa foi realizado no auditório da Rede Gazeta, que ficou lotado.
O capixaba que atuou no 'Gigante da Colina' do Rio de Janeiro, além de Santos, Portuguesa e Seleção Brasileira, conversou sobre a carreira, os bastidores na profissão, a rotina no comando do Doze FC, clube-empresa do futebol no Espírito Santo, entre outros assuntos. Clique abaixo e confira o programa na integra.
Primeira Parte 
Em áudio:
Fim de Expediente - ao Vivo de Vitória - parte 1 - 28-08-15
AGORA EM VÍDEO: 
FIM DE EXPEDIENTE BLOCO 1 por GazetaOnline
Segunda Parte
Em áudio 
AGORA EM VÍDEO:
Fim de Expediente-Bloco 2 por GazetaOnline
Terceiro bloco em vídeo
Fim de Expediente - Bloco 3 por GazetaOnline

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