Confira a sorteada para o show de Roberto Carlos

No próximo sábado (14) acontece o show de Roberto Carlos, na Arena Vitória. Durante sorteio nesta segunda-feira (02) a ouvinte Leila Sales de Araújo foi contemplada com um par de ingresso para acompanhar ao show.
Publicado em 02 de Abril de 2018 às 17:17
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