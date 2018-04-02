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Confira a sorteada para o show de Roberto Carlos

A CBN Vitória leva você, e um acompanhante, para curtir o show de Roberto Carlos!

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 17:17

Publicado em 

02 abr 2018 às 17:17
No próximo sábado (14) acontece o show de Roberto Carlos, na Arena Vitória. Durante sorteio nesta segunda-feira (02) a ouvinte Leila Sales de Araújo foi contemplada com um par de ingresso para acompanhar ao show. 
 

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