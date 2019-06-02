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PROMOÇÕES

CBN Vitória dá a largada para a série de eventos de 2019 com plateia

No próximo dia 11 de junho, às 9h30, na Rede Gazeta, a estreia será com o comentarista da Rede CBN, Carlos Julio, do quadro Gestão Descomplicada

Publicado em 02 de Junho de 2019 às 10:40

Publicado em 

02 jun 2019 às 10:40
Carlos Julio Crédito: Divulgação
A rádio CBN Vitória dá a largada para a série de eventos deste ano de 2019. No próximo dia 11 de junho, às 9 horas, a estreia será com o comentarista da Rede CBN, Carlos Julio, do quadro Gestão Descomplicada. Carlos Júlio é um dos maiores palestrantes do Brasil, além de professor, pesquisador e CEO de importantes organizações no Brasil. Julio vem falar com os capixabas sobre como descomplicar a gestão. 
Já no dia 04 de Julho será a vez de Lourival Sant´Anna, analista de assuntos internacionais da rede CBN, com o lançamento do livro "Minha Guerra contra o Medo". No livro ele relata um pouco de sua experiência na cobertura de guerras e como vencer o medo.
Encerrando a trilogia, o trio Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy voltam a Vitória para a apresentação do programa "Fim de Expediente" ao vivo e com plateia de ouvintes da CBN, no dia 23 de agosto.
Para participar de nossos eventos, que são gratuitos, você ouvinte precisa se inscrever no link abaixo e aguardar confirmação. 
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