CBN Vitória dá a largada para a série de eventos de 2019 com plateia

Carlos Julio Crédito: Divulgação

A rádio CBN Vitória dá a largada para a série de eventos deste ano de 2019. No próximo dia 11 de junho, às 9 horas, a estreia será com o comentarista da Rede CBN, Carlos Julio, do quadro Gestão Descomplicada. Carlos Júlio é um dos maiores palestrantes do Brasil, além de professor, pesquisador e CEO de importantes organizações no Brasil. Julio vem falar com os capixabas sobre como descomplicar a gestão.

Já no dia 04 de Julho será a vez de Lourival Sant´Anna, analista de assuntos internacionais da rede CBN, com o lançamento do livro "Minha Guerra contra o Medo". No livro ele relata um pouco de sua experiência na cobertura de guerras e como vencer o medo.

Encerrando a trilogia, o trio Dan Stulbach, Teco Medina e José Godoy voltam a Vitória para a apresentação do programa "Fim de Expediente" ao vivo e com plateia de ouvintes da CBN, no dia 23 de agosto.