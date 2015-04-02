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CBN Vitória - Confira os vencedores para assistir o filme Insurgente

CBN leva você ao cinema

Publicado em 02 de Abril de 2015 às 15:14

Publicado em 

02 abr 2015 às 15:14
Confira os ganhadores de ingressos para a Série Divergente: Insurgente
Os pares de ingressos foram sorteados no CBN Vitória desta quinta-feira (02). 
1. Mauro Antunes de Souza2. Stela Marques 3. Thainara Silva
Ontem no CBN Cotidiano também foram sorteados 5 ouvintes para assistir o filme.
1- Marcos Felipe Fraga 2- Alexandre Laranja 3- Edmar Matos 4- Antonio Fernando Perini 5- Valnei de Souza
Os ingressos são válidos para os melhores cinemas da Grande Vitória e devem ser retirados de segunda a sexta-feira, em horário comercial, na Rede Gazeta. 

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