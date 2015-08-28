Assista, ao vivo, o programa Fim de Expediente em Vitória

A rádio CBN Vitória vai exibir uma edição especial do programa “Fim de Expediente”. A atração vai ao ar para todo o Brasil diretamente do auditório da Rede Gazeta, em Vitória, nesta sexta-feria (28) às 18 horas. Apresentado pelo ator Dan Stulbach, pelo escritor José Godoy e pelo economista Luiz Gustavo Medina, o talk show levará ao auditório o ex goleiro Carlos Germano para um bate-papo descontraído.