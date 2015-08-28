Assista, ao vivo, o programa Fim de Expediente em Vitória

A rádio CBN Vitória vai exibir uma edição especial do programa “Fim de Expediente”. A atração vai ao ar para todo o Brasil diretamente do auditório da Rede Gazeta, em Vitória, nesta sexta-feria (28) às 18 horas. Apresentado pelo ator Dan Stulbach, pelo escritor José Godoy e pelo economista Luiz Gustavo Medina, o talk show levará ao auditório o ex goleiro Carlos Germano para um bate-papo descontraído.
Os apresentadores conversaram com o jornalista Fábio Botacin, no programa CBN Cotidiano, sobre as expectativas de virem à capital e até falaram da moqueca capixaba. Ouça na íntegra:
Entrevista - Fábio Botacin - Fim de Expediente - 26-08-15
Confira a lista dos sorteados:
1) Rodrigo Pizeta
2) Fellype Amorim
3) Marcio Azevedo
4) Fred Calmon
5) Rodrigo Silverio
6) Lígia Pereira
7) Barbara Purieri
8) Henrique de Morais
9) Regina Fraga
10) Gerson Rabello
11) Renato S. Patriarca
12) Fábio Grillo
13) David Caje
14) Ana Maria Rufino
15) Guilherme Menezes
16) Márcia Lopes
17) Idilson Martins
18) Janaína Odara Oliveira Paulino
19) Ernandes Silva dos Santos
20) Regislany Freitas
21) Vanessa Mageski
22) Leonardo Godinho
23) Giovani do N Abranches
24) Sidney Bragato
25) Márcio Moço
26) Julio Riva
27) Lincoln Madeira
28) Luciana Marchezi
29) Francelina Santos Passos
30) Gessimar Oliveira de Souza
31) Rogério Natali
32) Valmir Costa
33) Gabriel Pellacani
34) Paulo Cesar Santos
35) Raquel da Silva Santos
36) Elias Viola
37) Jacqueline Canal Pimentel
38) Luiz Cláudio Teixeira
39) Andréia Feitosa
40) Uarle Pereira
41) Vitor Andrade
42) Diogo Valéria
43) Marcelo P. Apuleo
44) Victor Freitas
45) Flaviana Lima Guião Leite
46) Christian Allan Oliveira
47) Eraldo Justino de Melo
48) Rafael Carneiro Augusto
49) Wemerson dos Santos
50) Mariana Pederzoli
51) Luis Costa
52) Wagner Haidman
53) Anderson
54) Julhierme Barbosa
55) Fabio Koehler
56) Idenise Lyra Rodrigue Nunes
57) Higor Gonçalves
58) Bruno Pontes
59) Bianca Meneghelli
60) Renato Besteti
61) Antônio Drumond Freire
62) Luciane Lorencini