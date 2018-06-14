Assista ao Talk Show da CBN Vitória sobre FakeNews

Nesta quarta-feira, a rádio CBN Vitória realiza mais um evento no formato Talk Show, no qual o tema central da discussão será Fake News. Um assunto que ganha força, principalmente em ano de eleição, em que notícias falsas são compartilhadas e multiplicadas, com mais intensidade no meio digital, e que às vezes até viram tendência e verdade dependendo do tema e de quem está espalhando.