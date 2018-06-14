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TALK SHOW CBN

Assista ao Talk Show da CBN Vitória sobre FakeNews

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 12:49

Publicado em 

14 jun 2018 às 12:49
Nesta quarta-feira, a rádio CBN Vitória realiza mais um evento no formato Talk Show, no qual o tema central da discussão será Fake News. Um assunto que ganha força, principalmente em ano de eleição, em que notícias falsas são compartilhadas e multiplicadas, com mais intensidade no meio digital, e que às vezes até viram tendência e verdade dependendo do tema e de quem está espalhando.
A mediação ficará sob-responsabilidade da editora executiva da rádio, Fernanda Queiroz, e a contextualização do tema pelo diretor de jornalismo da Rede CBN, Ricardo Gandour. Também foram convidados especialistas no assunto, entre eles: Sérgio Denicoli, que é doutor na área de investigação digital e novas mídias; José Antônio Martinuzzo, doutor em Comunicação e Pós-Doutor em Mídia e Cotidiano e Gilberto Sudré, comentarista de Tecnologia da CBN Vitória.
Confira ao vivo:
 
 
 

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