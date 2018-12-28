Promoção, conteúdo personalizado e novo parceiro: confira os destaques do Clube A Gazeta

Hotel Fazenda China Park Crédito: Divulgação

Tivemos um ano de encontros, sorrisos e muitos descontos. Em 2019, desejamos construir juntos novas experiências e momentos exclusivos para os assinantes do Clube A Gazeta. Confira os destaques da semana!

Que tal um dia de lazer com a sua família no Hotel Fazenda China Park? Não perca tempo e concorra a um passaporte para até quatro pessoas, com acesso às atrações como: parque aquático, acesso ao Centro Gourmet, sala de jogos, cinema, playground, recreação, pesque e solte, fazendinha, passeio a cavalo, pedalinhos e caiaque.

Para participar, responda a pergunta: Como foi a viagem de verão que marcou sua infância e por quê? Os autores das 19 melhores respostas ganharão um passaporte, que será válido para todos os dias da semana, até 31/01/2019.

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Mais um importante parceiro entra para a lista do Clube, trazendo vantagens exclusivas para os assinantes. O Instituto Odonto Palace oferece um tratamento odontológico humanizado e diferenciado. Foi criado há quatro anos pelo Dr. Regis Meneghelli e hoje tem uma equipe multiprofissional no tratamento de pacientes oncológicos, hepatopatas, nefropatas, cardiopatas e diabéticos.

Assinantes têm 25% de desconto nos seguintes procedimentos: implantes, próteses fixas e móveis, ortodontia, facetas estéticas, lentes de contato dental, clareamento a laser, cirurgia oral menor, odontopediatra e laserterapia para pacientes oncológicos.

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