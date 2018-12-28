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Clube A Gazeta

Promoção, conteúdo personalizado e novo parceiro: confira os destaques do Clube A Gazeta

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 17:27

Públicado em 

28 dez 2018 às 17:27

Colunista

Hotel Fazenda China Park Crédito: Divulgação
Tivemos um ano de encontros, sorrisos e muitos descontos. Em 2019, desejamos construir juntos novas experiências e momentos exclusivos para os assinantes do Clube A Gazeta. Confira os destaques da semana!
PROMOÇÃO CHINA PARK
Que tal um dia de lazer com a sua família no Hotel Fazenda China Park? Não perca tempo e concorra a um passaporte para até quatro pessoas, com acesso às atrações como: parque aquático, acesso ao Centro Gourmet, sala de jogos, cinema, playground, recreação, pesque e solte, fazendinha, passeio a cavalo, pedalinhos e caiaque.
Para participar, responda a pergunta: Como foi a viagem de verão que marcou sua infância e por quê? Os autores das 19 melhores respostas ganharão um passaporte, que será válido para todos os dias da semana, até 31/01/2019.
CONTEÚDO PERSONALIZADO
Nada como poder ler o seu site de notícias, de forma personalizada e com as suas preferências. Seguindo nessa linha, o portal Gazeta Online criou uma nova área para os leitores cadastrados e assinantes. O objetivo é criar uma experiência única e com uma leitura harmoniosa, sendo que a newsletter será personalizada, em que será possível escolher os assuntos de preferência para receber diariamente no e-mail.
Para acessar a área do usuário, basta passar o mouse sobre o nome na barra superior e depois clicar no item "Usuário". A área conta com as funções:
Newsletters: Escolha o dispositivo preferido para leitura das newsletters e os assuntos preferidos para receber no e-mail.
Histórico: Confira seu histórico de matérias lidas no Gazeta Online.
Conteúdo Exclusivo: Aproveite as matérias, colunas e reportagens especiais exclusivas para assinantes.
Clube: Confira todos os benefícios e parceiros do Clube do Assinante.
Para mais informações ou dúvidas de como se tornar um assinante, ligue: 27 3321-8699.
ODONTO PALACE
Mais um importante parceiro entra para a lista do Clube, trazendo vantagens exclusivas para os assinantes. O Instituto Odonto Palace oferece um tratamento odontológico humanizado e diferenciado. Foi criado há quatro anos pelo Dr. Regis Meneghelli e hoje tem uma equipe multiprofissional no tratamento de pacientes oncológicos, hepatopatas, nefropatas, cardiopatas e diabéticos.
Assinantes têm 25% de desconto nos seguintes procedimentos: implantes, próteses fixas e móveis, ortodontia, facetas estéticas, lentes de contato dental, clareamento a laser, cirurgia oral menor, odontopediatra e laserterapia para pacientes oncológicos.
Acesse clube.agazeta.com.br e conheça todos os parceiros e regras de utilização dos benefícios.
Quem ainda não é assinante, pode aproveitar o valor promocional de R$ 1,00/mês no Plano Digital Clube e aproveitar descontos e benefícios em diversos parceiros, além de acesso ilimitado e a conteúdos exclusivos do Gazeta Online. Clique aqui e assine.
*Preço promocional do Plano Digital Clube por tempo limitado: R$ 1,00 por mês durante os 3 (três) primeiros meses. A partir do 4º mês de assinatura, o valor passa a ser R$ 15,90. O cancelamento é de responsabilidade do assinante e pode ser feito a qualquer momento pelo site de vendas de assinatura: assine.gazetaonline.com.br. Assinantes do jornal impresso que adquirirem o Plano Digital Clube não terão a assinatura vigente alterada e o valor do plano digital será acrescido ao valor da assinatura impressa.

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