Projeto proíbe inauguração de obras inacabadas no Espírito Santo

Obra da Avenida Leitão da Silva: inauguração "por etapas" será proibido se projeto for aprovado Crédito: Gazeta Online

Aliada histórica de governos, a deputada Luzia Toledo (PMDB) vai complicar a vida deles futuramente. Isso se seu projeto que proíbe “inauguração” de obras inacabadas for aprovado. O projeto considera obras públicas inacabadas ou incompletas aquelas que não apresentarem a conclusão de todas as etapas da construção e as que não cumprirem as exigências dos órgãos fiscalizadores.

Na CCJ

O projeto chegou a ser devolvido à deputada pela mesa diretora, que alegou que a iniciativa é de competência exclusiva do Executivo, mas Luzia Toledo recorreu à Comissão de Constituição e Justiça da Ales, que ainda não deu seu parecer.

A justificativa

“A medida é necessária porque há inúmeros casos de entrega de obras sem as mínimas condições de funcionamento, evidenciando clara tentativa de favorecimento eleitoral”, justifica a parlamentar, assídua em inaugurações.

Correios, o fim

Leitor despachou um livro para a Itália no dia 14 de setembro. A encomenda chegou lá no dia 25 de novembro, 70 dias depois.

Correios, o fim 2

Outra leitora fez uma compra de uma mercadoria que foi postada dia 12 de dezembro em São Paulo com promessa de chegar em oito dias. Chegou dia 8 de janeiro, 25 dias depois.

Raízes

Terra natal do vice-governador, Itaguaçu (de onde, na época, Itarana era distrito) foi uma das cidades visitadas no primeiro dia de interinidade de César Colnago no governo do Estado.

Cidadão do mundo

Aliás, como político habilidoso que é, Colnago, quando está em Itaguaçu se diz natural de lá e quando está em Itarana se diz itaranense. Nos eventos dos dois municípios, diz que é das duas cidades.

Papo de música

No dia 23, às 19h, a Casa da Memória de Vila Velha promove o 1ª edição do “Falando de Música na Prainha”. Participação de José Roberto Santos Neves e Rogério Coimbra com mediação de Oswaldo Oleari.

Papo de rocha

Empresários do setor de rochas ornamentais se reunirão em Vitória e Cachoeiro, amanhã e quarta, para debater a crise e a informalidade do setor.

Escola da polícia

A Polícia Civil vai dar um curso de formação, de 600 horas, para a Guarda Municipal da Serra. Começa em fevereiro.

Alô, Embratur!

Rodrigo Maia vem ao Espírito Santo nesta semana?

MINIENTREVISTA

Professor e escritor, Francisco Grijó está tendo sua primeira experiência como gestor público. Ela conta suas conquistas e dificuldades.

O sr. foi escolhido secretário de Cultura para completar o último ano do primeiro mandato de Luciano Rezende e aceitou ficar no cargo no segundo mandato. Gostou?

Sim. A possibilidade de fazer política cultural de forma séria é sempre bom.

Com tão pouco dinheiro para a sua pasta, não fica a sensação de frustração?

O orçamento para a Cultura também se liga à manutenção dos espaços culturais da Semc. Realizamos muitos projetos na Casa Porto, no Mucane, na Fafi, no Museu do Pescador, no Circuito Cultural. Muita gente envolvida e muita gente alcançada.

Em que sua gestão difere dos demais secretários de Cultura que passaram pela Semc?

O orçamento é mais reduzido. Acho que esse é o primeiro ponto. Mas prefiro que essa pergunta seja dirigida aos atores culturais da cidade. Entidades e pessoas físicas.

É melhor ser professor, escritor ou secretário de Cultura?

Posso dizer que, hoje, ser professor é mais fácil. Mas as três atividades me dão muito prazer.

O que sua secretaria tem feito para promover a leitura?