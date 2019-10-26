Projeto proíbe homens de fazer cuidados íntimos em crianças no ES

O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) apresentou um projeto de lei que proíbe homens de fazer os cuidados íntimos de crianças na Educação Infantil no Estado. Atividades como banhos, troca de fraldas e roupas, além do auxílio para usar o banheiro, serão exclusivas para mulheres. Pelo projeto, homens que hoje têm essas atribuições deverão ser reaproveitados em outras atividades “compatíveis com o cargo que ocupam, sem prejuízo de sua remuneração”.