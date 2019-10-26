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Leonel Ximenes

Projeto proíbe homens de fazer cuidados íntimos em crianças no ES

Deputado Lorenzo Pazolini quer que apenas mulheres troquem fraldas e deem banhos nos pequenos nas creches

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 06:58

Públicado em 

26 out 2019 às 06:58
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pelo projeto, homens que fazem cuidados íntimos em crianças deverão ser aproveitados em outros setores das unidades de educação infantil Crédito: Arquivo/AG
O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) apresentou um projeto de lei que proíbe homens de fazer os cuidados íntimos de crianças na Educação Infantil no Estado. Atividades como banhos, troca de fraldas e roupas, além do auxílio para usar o banheiro, serão exclusivas para mulheres. Pelo projeto, homens que hoje têm essas atribuições deverão ser reaproveitados em outras atividades “compatíveis com o cargo que ocupam, sem prejuízo de sua remuneração”.
“Essa proposição não significa que todos os homens são abusadores. No entanto, até em virtude de os abusos praticados por homens terem efeitos mais danosos, em regra, os registros de estupros de vulneráveis mostram autores do sexo masculino”, argumenta o parlamentar, que foi titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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