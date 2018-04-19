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Opinião da Gazeta

Projeto de vereadores para mudar Código Penal é perda de tempo

Parlamentares da Câmara de Vitória, é claro, têm direito à opinião e ao protesto, mas não quando isso ocorre à custa de tempo e dinheiro do cidadão

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 16:25

Públicado em 

19 abr 2018 às 16:25

Colunista

Os vereadores de Vitória decidiram apresentar, em conjunto, um projeto de lei que torna mais rígido o Código Penal brasileiro. Não, você não leu errado. Embora todos saibam, inclusive os nobres edis, que mudança da legislação federal é atribuição do Congresso Nacional, os vereadores vão propôr a alteração mesmo assim, como “forma de protesto”, segundo explicou o presidente do Legislativo da Capital, Vinícius Simões (PPS), à coluna de Leonel Ximenes em A Gazeta.
“Se ninguém faz, a gente faz”, disse o político, tentando justificar o injustificável. Os vereadores têm direito à opinião e ao protesto, mas não quando isso ocorre à custa de tempo e dinheiro do cidadão.
Em vez de utilizarem suas sessões para uma medida inócua, deveriam investir no seu papel rotineiro e imprescindível, que é o de fiscalizar o Poder Executivo municipal e concentrar nas políticas públicas de interesse da cidade. A iniciativa representa, sim, um “ato simbólico”, como disse Simões. Mas no mau sentido.
 

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