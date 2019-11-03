Projeto de leitura ajuda a perceber o humano atrás das grades

Projeto realiza rodas de debate literário com presos Crédito: Shutterstock

“Não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como somos”. Essa frase, atribuída à escritora francesa Anaïs Nin, aparentemente pequena e simples, provoca uma verdadeira revolução na maneira com que produzimos e lidamos com o conhecimento. Ver as coisas como somos significa dizer que a realidade só nos é acessível a partir da nossa cultura, nossa história, nossas vivências e experiências.

Em outras palavras, a relação do sujeito com o objeto não é neutra. Quanto mais experiências tivermos, mais alimentamos nosso repertório de possibilidades de “ver” as coisas, reavaliando nossas preconcepções, e de compreender o mundo em que vivemos.

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O projeto de extensão Ler Liberta, realizado pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV) em parceria com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), além de propiciar a leitura e produção de resenha crítica com fins de remição de pena, possibilita aos seus integrantes (alunos da instituição e internos da Penitenciária Estadual de Vila Velha) rodas de debate sobre a obra literária escolhida. Vale destacar que, em comemoração aos dois anos de projeto, será realizada uma roda de debate especial, com a presença da escritora Socorro Acioli, que recebeu o prêmio Jabuti em 2013. Uma de suas obras, “A Cabeça do Santo”, é trabalhada no projeto, por isso o convite à vinda da autora para enriquecer o debate, com os internos e os alunos da instituição.

E é justamente nesses momentos que a riqueza do projeto se verifica, especialmente para os alunos de Direito. Estar ao lado de alguém privado de liberdade, trocando ideias e percepções sobre um livro, é uma experiência transformadora. Conhecer o nome e ouvir as reflexões e histórias de quem povoa nosso imaginário, geralmente de forma marginalizada, e perceber o humano atrás das grades e dos artigos de lei, modifica a maneira de “ver” e de ser “visto”.