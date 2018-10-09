Professores são reprovados no teste das urnas

O Professor Nota dez conseguiu apenas 3.551 votos para deputado federal. Crédito: G1

O Professor Nota 10 ficou reprovado nas urnas. Acusado de apresentar diploma falso de conclusão de curso superior, Wemerson Nogueira, candidato a deputado federal pela Rede, teve apenas 3.551 votos (108ª colocação). Mas não foi só ele: as urnas foram particularmente ingratas para quem carrega no nome a palavra “professor”.

Não passaram

Outros quatro concorreram a federal e perderam. O mesmo aconteceu na disputa para a Assembleia: nenhum dos 18 concorrentes se elegeu.

Cidade rebelde

Uma cidade capixaba não entrou na onda que consagrou Fabiano Contarato (Rede), primeiro colocado na disputa para o Senado. Em Bom Jesus do Norte, o delegado de polícia ficou apenas em quinto lugar.

Cidades rebeldes

O senador eleito também não foi bem nas urnas em outros seis municípios, onde ficou em quarto lugar: Brejetuba, Irupi, Iúna, Muqui, Calçado e Vargem Alta.

Debandada

Alguns políticos, eleitos ou não, decidiram deixar grupos de whatsapp após o fim das eleições. “Os que perderam, foi por vergonha da votação; os que ganharam, para não serem cobrados”, afirmou uma liderança.

E agora?

Nove de dez políticos eleitos, reeleitos ou não, viajaram ontem para participar de reuniões e atividades em Brasília. O principal ponto de pauta foi o apoio ao candidato a presidente no segundo turno.

Agora vai

João Goulart Filho (PPL), pouco mais de 30 mil votos para presidente, diz que vai apoiar Haddad (PT) no segundo turno.

Agora vai 2

Magno Malta (PR) derrotado para o Senado no Espírito Santo, anuncia que vai rodar o Brasil para pedir votos para Bolsonaro.

Batendo asas

Derrotado na eleição para a Assembleia e insatisfeito com o partido, Zezito Maio anuncia que vai deixar o PSDB: “Este negócio de tucano não é comigo não”, admite o ex-vereador de Vitória, que é mais chegado a uma garoupa e a um cação.

2020 vem aí

Com quase 250 mil votos para o Senado, o Subtenente Assis, do partido de Bolsonaro, já é cotado para concorrer à Prefeitura de Cariacica em 2020.

Levante?

Do deputado federal reeleito Helder Salomão (PT) no Twitter: “Urge um levante popular daqueles que se preocupam com a democracia e com o avanço do fascismo. Neste momento não é mais possível ficar no muro”.

Que levante?

Nos dicionários, levante tem o sentido de “motim”, “rebelião”, “insurreição”. Mas se for apenas uma metáfora, tudo bem.

Kim Jong-Un da Silva

O presidente da Coreia do Norte, segundo a imprensa oficial do país, venceu as eleições legislativas de domingo com 100% dos votos e nenhuma abstenção. Deve ter muito político no Brasil com inveja do ditador Kim Jong-Un.

O dia seguinte

Derrotado na sua candidatura a deputado estadual, César Lucas (PV) voltou com tudo. O presidente da Câmara de Cariacica cortou dos servidores a gratificação de horário integral e as comissões gratificadas.

Salvando o salva-vidas

Extinto desde 2015, o cargo de salva-vidas foi mantido pela Prefeitura de Itapemirim, até dezembro deste ano, por lei complementar. No próximo ano, haverá concurso público para a função. Detalhe: Itapemirim é uma cidade litorânea.

Overbooking

Não foi fácil a vida dos que concorreram a deputado estadual em Cariacica. Foram dados na cidade 174.11 votos em 568 candidatos.

Em Brasília, 19h

Leitor da coluna diz que se deu conta de que o presidente é Temer ao ouvir a “Voz do Brasil” ontem à noite.

Democracia sempre

Bolsonaro e Haddad reafirmaram no Jornal Nacional, na noite de segunda, o apoio à democracia. Quando dois presidenciáveis precisam vir a público afirmar isso, algo está errado.

Será trauma?

Nessa entrevista ao JN, Bolsonaro errou duas vezes o nome do seu vice, que foi chamado de Heleno Mourão.

O futuro

Derrotado para governador, Manato (PSL) não descarta a possibilidade de concorrer à Prefeitura da Serra e até ao governo do Estado em 2022. Mas despista: “O futuro a Deus pertence”.

Alô, eleitor!