Professores são reprovados no teste das urnas

O Professor Nota dez conseguiu apenas 3.551 votos para deputado federal.Crédito: G1
O Professor Nota 10 ficou reprovado nas urnas. Acusado de apresentar diploma falso de conclusão de curso superior, Wemerson Nogueira, candidato a deputado federal pela Rede, teve apenas 3.551 votos (108ª colocação). Mas não foi só ele: as urnas foram particularmente ingratas para quem carrega no nome a palavra “professor”.
Não passaram
Outros quatro concorreram a federal e perderam. O mesmo aconteceu na disputa para a Assembleia: nenhum dos 18 concorrentes se elegeu.
Cidade rebelde
Uma cidade capixaba não entrou na onda que consagrou Fabiano Contarato (Rede), primeiro colocado na disputa para o Senado. Em Bom Jesus do Norte, o delegado de polícia ficou apenas em quinto lugar.
Cidades rebeldes
O senador eleito também não foi bem nas urnas em outros seis municípios, onde ficou em quarto lugar: Brejetuba, Irupi, Iúna, Muqui, Calçado e Vargem Alta.
Debandada
Alguns políticos, eleitos ou não, decidiram deixar grupos de whatsapp após o fim das eleições. “Os que perderam, foi por vergonha da votação; os que ganharam, para não serem cobrados”, afirmou uma liderança.
E agora?
Nove de dez políticos eleitos, reeleitos ou não, viajaram ontem para participar de reuniões e atividades em Brasília. O principal ponto de pauta foi o apoio ao candidato a presidente no segundo turno.
Agora vai
João Goulart Filho (PPL), pouco mais de 30 mil votos para presidente, diz que vai apoiar Haddad (PT) no segundo turno.
Agora vai 2
Magno Malta (PR) derrotado para o Senado no Espírito Santo, anuncia que vai rodar o Brasil para pedir votos para Bolsonaro.
Batendo asas
Derrotado na eleição para a Assembleia e insatisfeito com o partido, Zezito Maio anuncia que vai deixar o PSDB: “Este negócio de tucano não é comigo não”, admite o ex-vereador de Vitória, que é mais chegado a uma garoupa e a um cação.
2020 vem aí
Com quase 250 mil votos para o Senado, o Subtenente Assis, do partido de Bolsonaro, já é cotado para concorrer à Prefeitura de Cariacica em 2020.
Levante?
Do deputado federal reeleito Helder Salomão (PT) no Twitter: “Urge um levante popular daqueles que se preocupam com a democracia e com o avanço do fascismo. Neste momento não é mais possível ficar no muro”.
Que levante?
Nos dicionários, levante tem o sentido de “motim”, “rebelião”, “insurreição”. Mas se for apenas uma metáfora, tudo bem.
Kim Jong-Un da Silva
O presidente da Coreia do Norte, segundo a imprensa oficial do país, venceu as eleições legislativas de domingo com 100% dos votos e nenhuma abstenção. Deve ter muito político no Brasil com inveja do ditador Kim Jong-Un.
O dia seguinte
Derrotado na sua candidatura a deputado estadual, César Lucas (PV) voltou com tudo. O presidente da Câmara de Cariacica cortou dos servidores a gratificação de horário integral e as comissões gratificadas.
Salvando o salva-vidas
Extinto desde 2015, o cargo de salva-vidas foi mantido pela Prefeitura de Itapemirim, até dezembro deste ano, por lei complementar. No próximo ano, haverá concurso público para a função. Detalhe: Itapemirim é uma cidade litorânea.
Overbooking
Não foi fácil a vida dos que concorreram a deputado estadual em Cariacica. Foram dados na cidade 174.11 votos em 568 candidatos.
Em Brasília, 19h
Leitor da coluna diz que se deu conta de que o presidente é Temer ao ouvir a “Voz do Brasil” ontem à noite.
Democracia sempre
Bolsonaro e Haddad reafirmaram no Jornal Nacional, na noite de segunda, o apoio à democracia. Quando dois presidenciáveis precisam vir a público afirmar isso, algo está errado.
Será trauma?
Nessa entrevista ao JN, Bolsonaro errou duas vezes o nome do seu vice, que foi chamado de Heleno Mourão.
O futuro
Derrotado para governador, Manato (PSL) não descarta a possibilidade de concorrer à Prefeitura da Serra e até ao governo do Estado em 2022. Mas despista: “O futuro a Deus pertence”.
Alô, eleitor!
Você votou em Casagrande para que ele dê anistia a quem não cumpriu a lei?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.