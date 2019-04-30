"Professor Nota 10" vira réu por estelionato

Wemerson Nogueira é acusado de ter apresentar diplomas falsos de conclusão de curso. Crédito: G1

A Justiça recebeu e aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual contra o “Professor Nota 10”, acusado de ter falsificado diplomas de conclusão de curso para ingressar como professor na rede pública municipal de Nova Venécia e na estadual. O MPES quer que Wemerson da Silva Nogueira devolva R$ 500 mil aos cofres públicos, por recebimento de salários indevidos.

Em Dubai

Wemerson Silva é réu incurso nove vezes no artigo 171 (estelionato) do Código Penal. Em 2017, ele foi a Dubai, nos Emirados Árabes, participar da solenidade de premiação do Global Teacher Prize, como indicado na categoria Melhor Educador do Mundo.

Parece

Em suas redes sociais o prefeito Max Filho (PSDB) tem publicado cards (cartão digital com informações) com ações do seu governo e a assinatura “Max Filho. #AvançaVV”. Parece propaganda de candidato à reeleição.

Pouca frequência

A seção de “perguntas frequentes” do site da Câmara de Vila Velha só tem uma pergunta frequente.

Sem farsas

Carlos Bolsonaro posta o que quer nas redes sociais do seu pai ou Jair Bolsonaro dá o aval ao que o filho posta? O General Mourão sabe a resposta.

Casa de ferreiro...

Apesar das promessas, até hoje a Banestes Seguros não aceita cartão de crédito para o pagamento das parcelas do seu seguro.

Não é fake news

O TSE vai promover, nos dias 16 e 17, em Brasília, o seminário internacional “Fake News e as Eleições”.

Constatação

A economia do país está parada.

Loco não é louco

Loco Abreu faturou alto aqui, criticou com contundência o futebol capixaba (com razão) e foi ser jogador e treinador do Santa Tecla em El Salvador.

A fórmula do caos

O Espírito Santo é o Estado de muitos aposentados, de poucos negócios, do caos na saúde e de muitos feriadões.

Alô, trabalhador!

Até quando vai existir trabalho para se comemorar o Dia do Trabalho?

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MINIENTREVISTA

"O romantismo no jornalismo acabou"

Autor do recém-lançado “Memórias da Imprensa Escrita”, o veterano jornalista carioca Aziz Ahmed (80 anos) mostra preocupação com o futuro do jornalismo impresso e critica as ideias do presidente da República: “Bolsonaro é apologista dos anos de chumbo”.

No livro você afirma que a mídia impressa tem um futuro de incertezas. Quais são essas incertezas?

Em recente palestra que fiz sobre o livro para uma turma de Jornalismo da UFRJ, perguntei: “Quem de vocês lê jornal impresso?”. Dos 52 alunos, apenas quatro levantaram o braço. Se hoje até futuros jornalistas não leem jornal em papel, eis a constatação da incerteza sobre o futuro da mídia impressa?

A mídia digital ameaça a qualidade do bom jornalismo?

Os avanços tecnológicos, o cerceamento imposto pelo Judiciário para um debate mais livre e transparente na imprensa, acabaram com o romantismo nesta profissão. A tecnologia tenderia a trazer qualidade, mas não é isso que a gente vê.

Você é um saudosista em relação ao jornalismo brasileiro?

Sou. Comecei em 1961, atravessei os anos dourados, os anos de chumbo, os anos rebeldes. Agora são os anos de incerteza e neles continuei ativo, curtindo a nostalgia dos anos dourados.

Bolsonaro e aliados criticam duramente a imprensa, principalmente alguns veículos de comunicação específicos. Quais as consequências desse confronto para o jornalismo?

Bolsonaro é apologista dos anos de chumbo. Mas não vejo clima hoje nas Forças Armadas para respaldar o resgate de um período negro na nossa história. Pelo contrário. Há setores civis muito mais assanhados em partir para esse confronto, que já existe, mas sem grandes consequências.

Millôr dizia que “Jornalismo é oposição; o resto é armazém de secos e molhados”. Você concorda?

Millôr, um gênio com quem tive o prazer de conviver, colocava uma pitada de humor em suas observações. Concordo com essa observação em 80%. Os 20% deixo por conta da arte de um humorista fantástico dessa época dourada a que me referi.



