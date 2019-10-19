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Abuso

Professor de Rio Bananal, no ES, é denunciado por assédio sexual

Acusação feita pelo Ministério Público diz que uma aluna de 14 anos foi vítima do profissional

Publicado em 19 de Outubro de 2019 às 11:23

Publicado em 

19 out 2019 às 11:23
Data: 30/09/2019 - ES - Vitória - Sede do Ministério Público Estdual na Enseada do Suá - Editoria: Política - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
Professor de Rio Bananal, no ES, é denunciado por assédio sexual
Um professor da rede municipal de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, foi denunciado por assédio sexual pelo Ministério Público Estadual. A vítima foi um estudante que tinha 14 anos na época em que o crime aconteceu. O educador foi demitido.
Conforme consta nos autos, o denunciado era professor da escola em que a vítima estudava. Aproveitando-se dessa condição, ele passou a enviar mensagens para o adolescente por meio de aplicativo, perguntando se ele estava em casa e prometendo vantagens caso recebesse fotos ou se os dois saíssem juntos.

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Segundo o Ministério Público, também foi constatado que o professor encaminhou mensagem com caráter "notoriamente libidinoso".
As apurações apontaram, ainda, que o acusado assediava constantemente outros alunos, também por meio de aplicativos de conversa.
Foi verificado ainda que o professor é reincidente nos delitos de molestar, perturbar o sossego e favorecer a prostituição e exploração sexual de criança ou adolescente.

DENÚNCIAS E DEMISSÃO

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O MPES ofereceu duas denúncias em desfavor do acusado em setembro deste ano.
Em decisão final da Prefeitura de Rio Bananal, que administra a escola, foi aplicada a pena de demissão do professor, acrescida da proibição de ingresso em qualquer cargo ou função pública municipal pelo período de dois anos. (Com informações da TV Gazeta Norte)

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