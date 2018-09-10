Procurador é contra retirada de vídeo com críticas a Casagrande

O Ministério Público Eleitoral (MPE) deu parecer contrário ao pedido do candidato a governador Renato Casagrande (PSB) de retirada de um vídeo do Facebook em que o webdesigner Lucas Polese, de 21 anos, faz críticas ao socialista, na página "ILES - Instituto Liberal do Espírito Santo".
Em seu parecer, o procurador Carlos Fernando Mazzoco afirma que "não se pode concluir, peremptoriamente, que os fatos divulgados por Lucas Polese sejam sabidamente inverídicos, de modo que o conteúdo por ele divulgado na rede social Facebook insere-se na esfera da livre manifestação do eleitor, não devendo, nessa hipótese, ser cerceada pelo Poder Judiciário".
A Justiça Eleitoral, inicialmente, atendeu aos advogados de Casagrande. O juiz eleitoral auxiliar Délio José Rocha Sobrinho determinou a retirada vídeo do Facebook, mas o mérito da questão será julgado a qualquer momento, incluindo o parecer do MPE.