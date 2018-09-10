Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Procurador é contra retirada de vídeo com críticas a Casagrande
Leonel Ximenes

Procurador é contra retirada de vídeo com críticas a Casagrande

Públicado em 

10 set 2018 às 16:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

No vídeo, Lucas Polese faz críticas à trajetória política de Casagrande, incluindo a militância na esquerda do ex-governador. Crédito: Divulgação
O Ministério Público Eleitoral (MPE) deu parecer contrário ao pedido do candidato a governador Renato Casagrande (PSB) de retirada de um vídeo do Facebook em que o webdesigner Lucas Polese, de 21 anos, faz  críticas ao socialista, na página "ILES - Instituto Liberal do Espírito Santo".
Em seu parecer, o procurador Carlos Fernando Mazzoco afirma que "não se pode concluir, peremptoriamente, que os fatos divulgados por Lucas Polese sejam sabidamente inverídicos, de modo que o conteúdo por ele divulgado na rede social Facebook insere-se na esfera da livre manifestação do eleitor, não devendo, nessa hipótese, ser cerceada pelo Poder Judiciário".
A Justiça Eleitoral, inicialmente, atendeu aos advogados de Casagrande. O juiz eleitoral auxiliar Délio José Rocha Sobrinho determinou a retirada vídeo do Facebook, mas o mérito da questão será julgado a qualquer momento, incluindo o parecer do MPE.

Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Páscoa tem um quê de passagem para dias melhores, de domingo a domingo
Imagem de destaque
Como desmontar e remontar a sua própria quadrilha
Imagem de destaque
Rede de academias do ES chega ao maior mercado do país

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados