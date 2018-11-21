Privilégios da elite não são ilegais, mais são questionáveis

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A crise ética que aflige o Brasil é tão profunda que o assunto deixou de frequentar apenas os meandros do debate político, os círculos acadêmicos, e se instalou também na mesa do bar, no almoço de domingo. Importante destacar que há certas condutas daqueles que ocupam funções públicas que, apesar de protegidas por lei, são bem enviesadas, embora cobertas pelo manto da perfeita ordem. Não são ilegais, como corrupção ou fraude, mas são bem questionáveis do ponto de vista moral, porque revelam um país que legitima privilégios, escorados sobre uma massa de desvalidos.

dez deputados e três senadores consumiram R$ 18,7 milhões da cota parlamentar de fevereiro de 2015 até outubro deste ano. Apenas um senador gastou R$ 830 mil com passagens – mais de R$ 25 mil por mês. Tudo dentro da legalidade, como defendem. Mas nem por isso menos descolado da realidade do país. A cifra revela como Brasília acabou se tornando uma “ilha da fantasia”, nas palavras de Gil Castello Branco, secretário-geral da ONG Contas Abertas, que acompanha de perto os gastos do setor público. Tome-se como exemplo o gasto da bancada federal capixaba. Levantamento deste jornal mostrou quede fevereiro de 2015 até outubro deste ano. Apenas um senador gastou R$ 830 mil com passagens – mais de R$ 25 mil por mês. Tudo dentro da legalidade, como defendem. Mas nem por isso menos descolado da realidade do país. A cifra revela como Brasília acabou se tornando uma “ilha da fantasia”, nas palavras de Gil Castello Branco, secretário-geral da ONG Contas Abertas, que acompanha de perto os gastos do setor público.

usado como moeda de troca pelo fim do pagamento do auxílio. Ceder, sem contrapartidas, jamais. É o caso também de magistrados que defendem o auxílio-moradia, mesmo que ele seja pago indiscriminadamente, até para aqueles que já possuem imóvel. O polêmico aumento de 16,38% no salário dos ministros do STF, que serve de teto para o Judiciário e criará um efeito cascata de R$ 4 bilhões a R$ 6 bilhões nas contas públicas, tem sido. Ceder, sem contrapartidas, jamais.

O

neste fim de ano também evidencia certa injustiça dentro da normalidade. Dos R$ 192,8 milhões de crédito suplementar propostos pelo Palácio Anchieta – ainda falta passar pela Assembleia, a votação está prevista para hoje –, mais de R$ 45 milhões irão para a remuneração de servidores de Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Executivo e Ministério Público Estadual. Enquanto isso, as pastas de Saúde, Segurança e Educação, que beneficiariam a população que realmente precisa, vão ter que se contentar com R$ 38,1 milhões. Aos investimentos em obras públicas, foram destinados R$ 34,2 milhões.