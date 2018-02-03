Privilégio legal e imoral

Para a filosofia de Sócrates, a moral é o cumprimento dos valores dos indivíduos em uma sociedade. O sujeito moral é aquele que, no momento de uma decisão, segue seus valores. De igual modo, imoral é aquele que, mesmo ciente das posturas adequadas para o bem viver, abre mão de seus valores ao agir.

Ao longo de nossa turbulenta história, grupos de poder sempre ditaram regras e transformaram seus interesses em leis. Assim, construiu-se uma mirabolante realidade na qual a legislação permite e sustenta uma série de práticas que a poucos interessam.

No olho do furacão dos privilégios está o Judiciário brasileiro. Dono de um teto salarial de R$ 34 mil, magistrados de todo o país acabaram na mira da CNJ, que constatou que 71% dos juízes do país furam o limite salarial previsto pela Constituição e o fazem apoiados em auxílios de todo o tipo, como alimentação, saúde, creche e moradia.

O fato é que dos cerca de 17 mil juízes e desembargadores atuantes no Brasil, 11,6 mil extrapolam as cifras salariais máximas. Criado em 1979, o auxílio-moradia ficou sem regulamentação até 2014. Ou seja: durante 35 anos, cada tribunal concedeu o benefício como bem quis.

Naquele ano, Luiz Fux acolheu três liminares garantindo o “extra” para todos os juízes e membros do ministério público, podendo superar R$ 4 mil mensais, independentemente do beneficiário possuir residência própria.

Questionados pelos privilégios, magistrados de notoriedade nacional, como Marcelo Bretas e Sérgio Moro, defenderam a existência do auxílio, argumentando sua legalidade. É preciso lembrar, porém, que nem tudo o que é legal, é moral.

Em meio aos anseios populares por mudanças, os privilégios desproporcionais dos quais gozam servidores públicos andam em desacordo com os valores clamados pela população. Auxílios e benefícios encontram, sim, total respaldo jurídico, afinal, quem o concede são os próprios magistrados. Contudo, sua imoralidade escancara-se aos olhos e exibe nossa crise moral na qual os valores são meros detalhes a serem renunciados diante de interesses.

*O autor é graduado em História e Filosofia, e pós-graduado em Sociologia