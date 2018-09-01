Privatização dos Portos

A imponência do navio atracado Porto de Vitória Crédito: Marcelo Prest

Linhas de navios para outros países movimentam 93% das cargas nos portos do Espírito Santo. Isso mostra a importância da conexão internacional para a economia capixaba. Ao mesmo tempo, é imperioso avançar na dinâmica portuária, visando a ampliar a participação capixaba no comércio exterior.

Esse objetivo requer a transferência da gestão de portos públicos para o setor privado. É condição essencial para gerar ganhos de eficiência e ampliar oportunidades na cadeia de empresas atreladas a embarques e desembarques de produtos, atraindo investimentos.

Os portos estatais movimentam apenas 5% do total de cargas no Espírito Santo. É um volume ínfimo. O fluxo precisa ser intensificado. Está muito abaixo de média nacional, de 34%.

Os gargalos portuários na Baía de Vitória são gritantes. O Estado é o segundo maior exportador de café do país, mas 95% do que vende ao exterior vai de cabotagem até Santos, e de lá segue para outros países. Vários outros segmentos exportadores e importadores também são afetados.

A Confederação Nacional da Indústria reivindica aos candidatos à Presidência da República a privatização das oito companhias docas do país e coloca em destaque a Codesa, envolvendo os portos de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho.

Nas companhias docas há “politização da administração, graves problemas de gestão e incapacidade de executar os orçamentos de investimentos”, assinala a CNI. Em 2017, foram investidos R$ 174,5 milhões – apenas 26% do total autorizado de R$ 660 milhões – para os 37 públicos.