Prisão de assassinos aumenta quase 50% no Espírito Santo

De janeiro a maio, os homicídios no Estado caíram 27% em relação ao mesmo período do ano passado. Crédito: Divulgação

Não é por falta de cadeia que o índice de homicídios ainda é considerado alto no Estado. De janeiro a maio, a prisão de assassinos no Espírito Santo cresceu em relação ao ano passado. Foram 885 presos em 2018 contra 595 em 2017, um aumento de quase 50% (48,7%). A quantidade também é maior que a de 2016, quando 883 criminosos foram detidos.

Queda forte

Os homicídios dolosos de 2018 também caíram: menos 3%, se comparados a 2016. E a queda deste ano, quando comparada a 2017, é muito mais expressiva: 27%.

Segue a farra

A Câmara de Vitória rejeitou ontem o projeto do vereador Roberto Martins (PTB) que proibia o prefeito de nomear, para cargos de confiança, pessoa que tenha contribuído financeiramente para sua campanha eleitoral.

Segue a farra 2

O mesmo projeto foi vetado quando a proibição de nomear os preferidos incluía o Legislativo.

Falou, não passou

A sessão em que deputados cassados receberam, simbolicamente, seus diplomas na Assembleia não pôde ser reprisada à noite pela TV Ales, como de costume. É que Cláudio Vereza e um militante do PT pediram voto para o presidiário Lula no final de suas respectivas falas.

Tem regulamento

O próprio Ministério Público Eleitoral recomenda que não haja reprise das sessões transmitidas ao vivo quando há manifestação política expressa em favor de um candidato. E há precedente: uma sessão ordinária teve reprise suspensa porque o ex-ministro lulista Aldo Rebelo, em visita à Casa, foi à tribuna e anunciou-se candidato a presidente da República.

Cidade partida

Ontem, às 14h, o termômetro digital da Prefeitura de Vitória em frente à Assembleia Legislativa marcava 32 graus. Um quilômetro à frente, no cruzamento da Av. Nossa Senhora dos Navegantes com a Beira-Mar, o aparelho mostrava 35.

Saúde na UTI

A OAB-ES promete acionar o Ministério Público para que apure as condições de funcionamento do Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Ontem, o presidente da Ordem, Homero Mafra, foi acompanhar um advogado que precisou ser atendido na unidade e ficou estarrecido com o que viu.

Saúde na UTI 2

“Vi dezenas de macas com pacientes espalhadas pelo chão dos corredores. Eram pessoas jogadas, abandonadas. Pior que um hospital de guerra”, compara Mafra.

Alô, prefeitos!

A Grande Vitória parou na última terça-feira com o fechamento da Terceira Ponte. Enquanto isso, as balsas ecológicas, uma alternativa ao caos, estão paradas esperando os burocratas darem o sinal de partida.

Pedala, Justiça!

Ciclistas estão reclamando que o Fórum de Vila Velha não tem um bicicletário.

O dia da literatura

Neste sábado, às 9h, na Biblioteca Pública Estadual, será realizado o “Bloomsday”, celebração da obra “Ulisses”, do escritor irlandês James Joyce. Haverá palestras e inauguração da exposição “James Joyce”, com cartazes sobre o escritor, produzidos por Wilson Coêlho.

Olha o penetra!

A Jucutuquara promete fazer uma grande festa no Mercado São Sebastião neste domingo, logo após a estreia do Brasil na Copa. Tomara que tenham combinado com os suíços.

Morreu em R$ 5,8 mil

Uma funerária de Linhares foi condenada pela Justiça a pagar R$ 5,8 mil de indenização a uma cliente por ter atrasado o serviço funeral.

E dá certo

Do dono de uma mercearia do Centro de Vitória: “Qualquer trabalho que você faz, de 5 da manhã às 8 da noite, inclusive em fins de semana e feriados, tem grande chance de dar certo”.

Pequena Itália

O vereador Cezinha Ronchi, de Marechal Floriano, promete enviar para a Câmara Municipal um projeto de lei de preservação do dialeto vêneto, ainda falado por algumas pessoas como no distrito de Araguaia.

Não tá fácil...

Tem uma farmácia de rede na Reta da Penha, em Vitória, que tem até locutor na porta.





Heróis no Sambão

“Heróis” é o enredo da Andaraí para o Carnaval 2019 que será lançado sábado no Mercado São Sebastião. A lista de homenageados da escola, rebaixada neste ano, inclui Cristo, Gandhi, Martin Luther King, índios, negros e os heróis do cotidiano.

Alô, torcedor!