Prisão de assassinos aumenta 37% no Espírito Santo

Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira

As Polícias Civil e Militar já prenderam neste ano, no período de janeiro a setembro, 1.562 assassinos. Em comparação com o mesmo período de 2017, houve um aumento de 37%, com 1.140 prisões. A Sesp considera que a retirada de circulação desse homicidas contribuiu para o Estado ter o menor índice de homicídios de sua série histórica, que começou em 1996.

Mais ações

Outro ponto que tem auxiliado na redução de assassinatos é a apreensão de armas de fogo. Foram apreendidas 2.585 unidades, de janeiro a setembro, contra 2.395 no mesmo período do ano passado – um aumento de 8%. Também houve um incremento nas operações de cumprimento de mandados: foram 2.288, nos nove primeiros meses deste ano, contra 2.130 na mesma época de 2017.

Aplicou mal

O banqueiro Henrique Meirelles deve ter feito o pior negócio da sua vida ao pagar R$ 150 mil ao secretário-geral do MDB no Estado, Chico Donato, a título de “assessoria política”.

Teve prejuízo

Afinal, o candidato emedebista ficou em oitavo lugar no Espírito Santo ao conseguir pífios 22.232 votos (1% do total). Cada um desses votos custou R$ 6,74 se for levado em conta apenas a despesa com o dirigente partidário.

A lista

Mesmo com o aviso de Casagrande de que não vai reconhecer a lista tríplice, quatro procuradores se inscreveram para disputar a indicação para o cargo de procurador-geral do Estado.

Na disputa

Estão inscritos: José Fernando Vescovi, Santuzza da Costa Pereira, Luiz Colnago Neto e Arlette Uliana. A votação será nos dias 29 a 31 de outubro.

Agora vai

Marina Silva (Rede) anunciou ontem “apoio crítico” a Haddad. Agora, o candidato do PT vai passar de 40% das intenções de voto para 40%.

PH + Max = paz

Paulo Hartung recebeu ontem o prefeito de Vila Velha, Max Filho, que pediu apoio para um convênio voluntário para obras de urbanização (drenagem e pavimentação). O governador deu sinal verde.

E o recado das urnas?

No próximo dia 31 vence a Convenção Coletiva dos Comerciários que ainda mantém os supermercados fechados aos domingos. Após a sociedade votar pela mudança, essa capixabice continuará a prevalecer no Espírito Santo?

Freando aos poucos

Casagrande diz que os tempos são outros e, por isso, pretende adotar cautela no seu governo. “Vou começar o ano reduzindo as expectativas. Não chegarei com o carro voando, mas também não vou parar o Estado”.

Cofre trancado

O governador eleito dá um exemplo dessa política de austeridade que pretende adotar: “Vou plantar os dois pés no chão a partir de 2019. Por isso não prometi aumento de salário”.

Oremos

O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic) promove nesta sexta, às 18h, na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, um ato ecumênico pela paz e pela democracia.

Quem assume?

A causa dos terrenos de marinha ficou meio órfã com a derrota do deputado federal Lelo Coimbra e do senador Ricardo Ferraço, os parlamentares que mais se dedicam ao tema.

Quem foi?

O vereador Denninho Silva (PPS) pediu à direção da Câmara de Vitória que apure quem colou na porta do seu gabinete um adesivo de Bolsonaro. Afinal, propaganda política em repartição pública é crime eleitoral.

Não fecha, STF!

Queremos o STF sempre aberto. Inclusive na semana dos feriadões e com menos recesso.

Promessa é dúvida

Na visita que fez ao ES, o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, prometeu cerca de R$ 45 milhões para reformar e ampliar o atendimento da Pró-Matre, que está sob administração da Santa Casa desde 2016

No jogo

Reeleito deputado estadual, Sérgio Majeski (PSB) teve 15.868 votos em Vitória. A boa votação o credencia a postular a candidatura a prefeito da Capital em 2020.

Claro que sim

Amanhã, às 19h, na Biblioteca Pública Estadual, haverá um recital aberto com um tema bem sugestivo: “Isso são horas para poesia?”.

Alô, STF!