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Reino Unido

Príncipe William diz que aceitaria filhos gays

Ele afirmou que não haveria nenhum problema se algum dos seus três filhos se declarasse homossexual no futuro

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 07:55

Publicado em 

27 jun 2019 às 07:55
Príncipe William Crédito: Matt Dunham / AP
O príncipe William afirmou nesta quarta (26) que não haveria nenhum problema se algum dos seus três filhos - George, Charlotte e Louis - se declarasse homossexual no futuro, mas admitiu que a "pressão" social o "preocuparia".
Ele fez as declarações durante visita a uma organização LGBT dedicada a ajudar jovens desabrigados em razão da orientação sexual. William disse que se preocuparia, levando em conta os papéis que seus filhos desempenharão no futuro da monarquia e como isso seria "interpretado". 

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