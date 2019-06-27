Príncipe William diz que aceitaria filhos gays

O príncipe William afirmou nesta quarta (26) que não haveria nenhum problema se algum dos seus três filhos - George, Charlotte e Louis - se declarasse homossexual no futuro, mas admitiu que a "pressão" social o "preocuparia".

Ele fez as declarações durante visita a uma organização LGBT dedicada a ajudar jovens desabrigados em razão da orientação sexual. William disse que se preocuparia, levando em conta os papéis que seus filhos desempenharão no futuro da monarquia e como isso seria "interpretado".