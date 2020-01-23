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Pop congregacional

Primeiro Passo lança nova música “Avivamento”

A banda do Sul do Estado começou a carreira dez anos e faz o lançamento nas plataformas digitais e em vídeo

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 22:22

Públicado em 

22 jan 2020 às 22:22
Coluna da Fé

Colunista

Coluna da Fé

Banda Primeiro Passo Crédito: Divulgação
O ano de 2020 começa com uma grande novidade para aqueles que curtem a Primeiro Passo: a banda capixaba de pop/adoração acaba de liberar em todas as plataformas digitais e em seu canal no Youtube sua nova música, “Avivamento”. A canção autoral, escrita por Ismael Pain e Kristian Cavalcanti, traz uma sonoridade voltada para a música gospel congregacional com uma mensagem que busca despertar a Igreja de Cristo para o genuíno agir do Espírito Santo que a impulsiona a amar as pessoas.
Além da música disponibilizada nas plataformas digitais, a canção também ganhou uma versão em vídeo, liberado no canal oficial dos músicos no Youtube. A direção foi assinada pelo sempre fiel parceiro da banda, Marcus Melo, responsável por todos os projetos audiovisuais do quarteto capixaba.
A banda se mostrou muito empolgada com o lançamento desse novo projeto: “Através dessa canção, tentamos expressar aquilo que compreendemos por ser o avivamento genuíno: uma Igreja que, por amar a Jesus e Sua presença, ama as pessoas e luta por elas”, comentou Kristian Cavalcanti, vocalista da banda Primeiro Passo. 

Confira o clipe

O começo

A banda Primeiro Passo foi iniciada de um projeto do produtor e tecladista Marlon Costa. Em 2010, se juntaram a ele os amigos Kristian Cavalcanti (vocal), Luan Gomes (bateria), Daniel Portella (guitarras) e Ismael Paín (baixo). O primeiro trabalho, lançado em fevereiro de 2011 e intitulado “A Força d teu Amor”, marcou um novo momento para a vida da banda. A produção do disco foi assinada por Marlon Costa e o produtor musical e amigo Pablo Mota. Além de canções de Kristian Cavalcanti, vocalista da banda, conta ainda com canções do grande compositor e amigo Anderson Freire.
Em 2014, foi lançado o disco “Um Novo Dia”. Com 10 canções totalmente autorais, este novo CD conta com a participação especial do cantor Marlom Meireles, na canção “Perdido”. Em 2015, relançou o CD “Um Novo Dia”, que está disponível em todas as plataformas digitais.

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