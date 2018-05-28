PRF prende oito caminhoneiros que dirigiam alcoolizados

Desde que começou a paralisação dos caminhoneiros, na segunda-feira da semana passada, a Polícia Rodoviária Federal já flagrou 10 condutores dirigindo alcoolizados no Espírito Santo. Oito foram presos. Eles saíram de concentrações dos manifestantes às margens das rodovias federais, alvo de fiscalização mais intensa da PRF-ES nos últimos dias.

As multas

Nesse período, a PRF-ES emitiu 734 multas e teve que agir em 43 ocasiões para impedir a interdição de rodovias. A maior parte das infrações ocorreu na região de Viana, principal ponto de concentração de caminhoneiros.

Sem punição

Nos últimos dias, a Guarda Municipal de Vila Velha resolveu não multar motoristas por pane seca na cidade. “A população já foi penalizada suficientemente com o problema [falta de combustível]”, pondera Oberacy Emmerich, secretário de Segurança da PMVV.

Bolsonaro 1 e 2

Notícia recente: “Bolsonaro defende a revogação de multas e prisões de caminhoneiros”. Notícia permanente: “Bolsonaro é o autor do projeto que pune com cadeia quem obstrui estradas”. Em qual Bolsonaro a gente deve acreditar, gente?

Vá entender

De um internauta sobre a paranoia do momento: “Povo come miojo, frituras e biscoito a vida toda, e agora está surtando porque não tem salada”.

Aviso aos distraídos

Quando o governo diz que o “Tesouro Nacional” vai pagar o rombo deixado com a negociação com os caminhoneiros, esse “Tesouro” somos nós, tá?

Inchadaço

O deputado Dary Pagung, em discurso na Assembleia ontem, criticou a carga tributária e o “Estado inchado”. A propósito, Pagung tem 16 assessores só no seu gabinete.

Tô nem aí

A seleção brasileira foi para a Europa no domingo à tarde se preparar para a Copa do Mundo. Na despedida, pouquíssimos torcedores. Parece que o Brasil tem coisas mais importantes, neste momento, com que se preocupar.

O torcedor

É difícil encontrar, mas tem torcedor que já está no clima da Copa. O presidente da Câmara de Cariacica, César Lucas, é um deles: “Amigos e amigas, no próximo dia 14 começa a Copa do Mundo. Vamos torcedor pelo Brasil”.

O eleitor

Mas parece que não agradou. Uma seguidora do vereador observou: “Isso não é hora de falar em Copa”. Outra reforçou: “Eu lá quero saber de Copa do Mundo? O momento é outro. O futuro do Brasil é que está em jogo”.

Tem idade?

Uma pequena confusão se formou, sábado à noite, no posto de combustível da Av. Champagnat na Praia da Costa. Alguns clientes acusavam o ex-prefeito Vasco Alves de ter furado a fila do abastecimento. “Jamais cortei fila, não tenho idade mais para isso”, defendeu-se Vasquinho.

O exemplo de Minas

Pelo menos cinco redes de supermercados de BH publicaram anúncios desculpando-se com o consumidor porque não puderam abrir as lojas no último domingo, devido à greve dos caminhoneiros. Aqui no ES não precisariam se dar a esse trabalho.

Ninguém se entende

No início da madrugada de ontem, a Associação Brasileira de Caminhoneiros (Abcam) postou nas redes sociais, em tom de comemoração, as reivindicações do segmento atendidas pelo governo e exortava os profissionais a voltar ao trabalho nas estradas.

Ninguém se entende 2

Pois bem, a postagem recebeu centenas de críticas. A maioria acusava a Abcam de não ter legitimidade para falar em nome da categoria e retrucava dizendo que a greve não acabou

Efeito da greve

Em Vitória, segundo a Guarda Municipal, o trânsito está mais tranquilo. Houve redução de 10% na emissão de multas.

Mais três dias

A Associação Brasileira de Transporte de Valores garante que as bases do Espírito Santo têm estoques para conseguir abastecer os estabelecimentos bancários por mais 72 horas.

Dúvida

Motoristas que estão pedindo a volta da ditadura militar não estão fora da rota?