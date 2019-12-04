Pressão do governo e de instituições levou à renúncia na Assembleia

A pressão do Palácio Anchieta sobre os deputados da base aliada foi importante para que fosse desencadeado o movimento que levou a Mesa Diretora da Assembleia a renunciar à eleição antecipada para o comando da Casa, realizada na última quarta-feira. A decisão da renúncia foi tomada após uma reunião com 22 parlamentares que começou às 11h e teve quase duas horas de duração.
Outros deputados, principalmente os ligados ao presidente da Casa, Erick Musso, consideraram que houve interferência indevida no processo de instituições como a OAB e a Igreja Católica. Até o Judiciário foi citado.
Nos últimos dias, deputados da base aliada, alvo de intensa pressão do governo, mostravam desconforto com a situação. O movimento pela renúncia cresceu de ontem para hoje. De manhã, durante a sessão ordinária, os parlamentares se reuniram no gabinete do presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), e tomaram a decisão de redigir um documento explicando a renúncia.
Foi um reunião de tensão moderada. A maioria dos presentes entendeu que era fundamental retomar a harmonia institucional, considerando importante uma boa relação do Legislativo com o Executivo. Até o Judiciário foi citado, haja vista que a OAB-ES ingressou com uma Ação Civil Pública contra a mudança na Constituição Estadual que permitiu a eleição antecipada da Mesa.
Não houve discordâncias explícitas, mas deputados pregaram a necessidade de o Poder Legislativo ter mais protagonismo na relação com o Executivo e mais diálogo com a sociedade. Citaram como exemplo a aprovação da reforma da Previdência estadual. Teve parlamentar que afirmou que deveria haver mais debates sobre o tema.
Erick Musso, que estava tranquilo e sereno, também defendeu essa tese e destacou a necessidade de reconstrução do diálogo e harmonia com os Poderes.