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Leonel Ximenes

Pressão do governo e de instituições levou à renúncia na Assembleia

Maioria dos deputados considerou importante a harmonia institucional do Legislativo com os outros Poderes, principalmente o Executivo

Públicado em 

04 dez 2019 às 15:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Assembleia Legislativa: reviravolta uma semana após eleição antecipada da mesa diretora Crédito: Patrícia Scalzer
A pressão do Palácio Anchieta sobre os deputados da base aliada foi importante para que fosse desencadeado o movimento que levou a Mesa Diretora da Assembleia a renunciar à eleição antecipada para o comando da Casa, realizada na última quarta-feira. A decisão da renúncia foi tomada após uma reunião com 22 parlamentares que começou às 11h e teve quase duas horas de duração.
Outros deputados, principalmente os ligados ao presidente da Casa, Erick Musso, consideraram que houve interferência indevida no processo de instituições como a OAB e a Igreja Católica. Até o Judiciário foi citado.

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Nos últimos dias, deputados da base aliada, alvo de intensa pressão do governo, mostravam desconforto com a situação. O movimento pela renúncia cresceu de ontem para hoje. De manhã, durante a sessão ordinária, os parlamentares se reuniram no gabinete do presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), e tomaram a decisão de redigir um documento explicando a renúncia.
Foi um reunião de tensão moderada. A maioria dos presentes entendeu que era fundamental retomar a harmonia institucional, considerando importante uma boa relação do Legislativo com o Executivo. Até o Judiciário foi citado, haja vista que a OAB-ES ingressou com uma Ação Civil Pública contra a mudança na Constituição Estadual que permitiu a eleição antecipada da Mesa.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Não houve discordâncias explícitas, mas deputados pregaram a necessidade de o Poder Legislativo ter mais protagonismo na relação com o Executivo e mais diálogo com a sociedade. Citaram como exemplo a aprovação da reforma da Previdência estadual. Teve parlamentar que afirmou que deveria haver mais debates sobre o tema.
Erick Musso, que estava tranquilo e sereno, também defendeu essa tese e destacou a necessidade de reconstrução do diálogo e harmonia com os Poderes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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