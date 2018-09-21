Presidente do TRE-ES defende voto facultativo e distrital misto

Annibal de Rezende Lima defende que é a representatividade que faz a democracia mais forte. Crédito: Divulgação

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Annibal de Rezende Lima, defendeu o voto facultativo e o voto distrital misto no Brasil: “Representatividade política é o que torna a democracia mais forte”, destaca.

Às urnas

Apesar do desalento do eleitor e da crise política, o desembargador diz não acreditar que haverá recorde de votos nulos, brancos e abstenções: “Prefiro imaginar que a sociedade brasileira, majoritariamente, comparecerá às urnas e nelas manifestará seus propósitos, anseios e esperanças.

Desce, Daciolo!

Já tem gente concluindo que Cabo Daciolo (Patriota) – que continua jejuando no monte – não foi ao debate na TV Aparecida para não ser acusado de idolatria.

O Brasil quer saber

A reta final das eleições pode ainda nos reservar fortes emoções se dois mistérios forem esclarecidos: 1) O autor do ataque a Bolsonaro agiu sozinho ou a mando? A quem era destinada aquela fortuna em dinheiro e joias apreendidos em Viracopos com o filho do ditador da Guiné Equatorial?

Na academia

Na próxima sexta, às 19h, no Cine Metrópolis, o curso de Comunicação da Ufes promove um debate com os candidatos a governador.

Dobrando a aposta

A Prefeitura de São Mateus está valorizada. Cassado pela Justiça estadual e com recurso especial negado pela ministra Rosa Weber, que é presidente do TSE, o prefeito Daniel da Açaí (PSDB) abriu o cofre.

Tá podendo

Daniel contratou, a peso de ouro, o ex-ministro da própria Corte Henrique Neves para tentar se manter no cargo. Neves já entrou com agravo, que será apreciado por Rosa Weber, relatora do recurso.

Tudo se transforma

Pés de cadeiras inutilizadas estão sendo transformados em 50 mesas para impressoras destinadas às unidades de saúde na Serra. Segundo a prefeitura, a economia é de R$ 10 mil.

Desbranqueou

Candidato ao Senado, Fabiano Contarato (Rede) declarou à Justiça Eleitoral que sua cor é parda. “Foi erro de digitação deles”, alega o delegado.

Alô, Brasil!

Será que a única saída é o aeroporto?

**************

MINIESTREVISTA

"Maria Bonita foi corajosa e arretada"

Transgressora, corajosa e inspiradora para muitas feministas. Para Adriana Negreiros, que acaba de lançar “Maria Bonita: Sexo, violência e mulheres no cangaço” (Ed. Objetiva), a mulher de Lampião não era o “demônio” que muitos pensam que ela foi: “Maria não foi heroína, mas não foi criminosa”.

Por que este interesse agora pela biografia de Maria Bonita, 80 anos após sua morte?

Porque a história das mulheres no cangaço vinha sendo silenciada e era preciso dar voz a elas.

De Maria da Déa, como era conhecida, a Maria Bonita, como ficou imortalizada: a historiografia tentou atenuar o papel dela de cangaceira e violenta?

Muito pelo contrário: Maria, como as demais cangaceiras, entraram para a história como bandidas sanguinárias, coisa que não foram. No bando de Lampião, as mulheres nem sequer atiravam.

Maria Bonita serve como referência de mulher corajosa e que não se deixa dominar?

Maria foi uma mulher corajosa e arretada – é preciso muita valentia para decidir largar o marido e acompanhar um bando de cangaceiros no sertão dos anos 30.

Afinal, ela dominou ou foi dominada por Lampião?

Nem um e nem outro. Entre os casais de cangaceiros, Lampião e Maria eram os que tinham uma relação menos verticalizada.

A que conclusão você chegou: Maria Bonita foi heroína ou uma criminosa?

Heróis e bandidos só existem nas histórias infantis (e nas ruins). Maria não foi heroína, mas não foi criminosa. Não há nenhum registro de um crime que ela tenha cometido, a despeito de sua execução bárbara em Angico, em 1938.

Você disse que identifica semelhanças entre a maneira como as mulheres eram tratadas na época do cangaço e os dias atuais. Não é ser muito dura com os dias de hoje, em que a mulher conquista cada vez mais espaços?