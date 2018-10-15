Presidente da Piedade renuncia por pressão de petistas

Edvaldo Teixeira ainda tinha dois anos de mandato na presidência da Piedade. Crédito: Gazeta Online

A disputa presidencial atravessou o samba. O presidente da Piedade, Edvaldo Teixeira, renunciou no fim de semana após receber uma avalanche de críticas de petistas ligados à escola por ter divulgado em suas redes sociais que apoia Bolsonaro. O carnavalesco da tradicional agremiação, Paulo Balbino, também ameaça deixar o cargo.

Sem apoio

Edvaldo, que é o presidente da Liesge, a Liga das Escolas de Samba, diz que sofreu pressão até de parte da sua diretoria: “Teria que demitir três ou quatro diretores da escola, o que não seria bom. Não misturo política com escola e por isso preferi sair”.

O protesto

Uma festa na Piedade em homenagem ao Dia das Crianças, na última sexta, foi o estopim da crise. Edvaldo conta que não foi à quadra naquele dia por ter sido foi alertado que militantes do PT iriam fazer um protesto contra ele. “Como pode um presidente não poder ir na quadra da sua própria escola?”, questiona.

O vice assume

Quem assume a Piedade, a menos de cinco meses do carnaval, é o vice-presidente Valdeir Lopes, para cumprir os dois anos de mandato que restam.

É solidário

Domingo, na missa das 9h da manhã no Convento, o padre fazia um sermão sobre fraternidade e solidariedade, quando um fiel, do lado de fora da igreja, abordou um auxiliar da celebração e perguntou: “Qual é a ordem dessa sacerdote?”.

É comunista?

O auxiliar respondeu que o padre era franciscano. O fiel então devolveu: “Ele não é comunista não, certo? Porque a Igreja Católica está muito difícil hoje em dia”. Há testemunhas. Incrédulas, mas há.

Oposição unida

Jovacy Peter Filho desistiu de ser candidato a presidente da OAB-ES. O doutor resolveu apoiar José Carlos Rizk Filho, candidato da oposição.

Pós-bíblico

De um internauta saudosista: “Tempo bom aquele quando o Messias dos cristãos brasileiros era Jesus e não o Jair Messias”.

Dinheiro em caixa

Os servidores da Prefeitura de Cariacica vão receber os salários de outubro no próximo dia 26.

Professora militante

Uma professora da Emescam cadastrou os telefones dos alunos para enviar propaganda de Haddad (PT). Tem pai revoltado, mas com medo de denunciar temendo represálias.

Fora de linha

Autora da ação que conseguiu na Justiça a suspensão da Linha Verde, em março último, Licia Rezende teve sinal vermelho nas urnas. Candidata a deputado federal pelo PTB, a moradora de Jardim Camburi conseguiu apenas 213 votos.

Parou por quê?

Não foi fácil a vida dos motoristas que deixaram a região serrana pela BR 262 no domingo. Às 11h, um grande engarrafamento já havia se formado na descida da serra de Santa Isabel até a ponte de Viana.

Por que parou?

Parte da retenção foi causada por carretas e caminhões que trafegaram normalmente no feriadão, sem restrições do DNIT-ES.

Salve-se quem puder

No mesmo trecho, fizeram obras de recapeamento, mas ainda não pintaram as faixas que delimitam as pistas. Muitos motoristas desavisados invadiam a pista dupla de quem ia no sentido região serrana, o que aumentava o risco de acidentes.

A vergonha continua

O muro com as inscrições nazistas em Pedra Menina, distrito de Dores do Rio Preto, continua lá, intacto, como monumento à intolerância. E a prefeitura, não ia “tomar providências”?

História resgatada

O Iphan publicou ontem o resultado da licitação para as obras de conservação da Igreja de Reis Magos, em Nova Almeida. A ordem de serviço será dada em novembro. A previsão é de que a obra dure dez meses.

Simpatia. Sempre

Ontem de manhã, um segurança de um shopping na Serra recebia os primeiros clientes com toda a fidalguia: “Gente, estamos começando a semana, sejam bem-vindos e boas compras”.

Dúvida

Haddad e Manuela D’ávila aprenderam a rezar?

Saudade da ditadura?

Bolsonaro disse que seu objetivo é “fazer o Brasil semelhante ao que era 40, 50 anos”.

Alô, capixabas!