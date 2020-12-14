Produtor larga vida na cidade e dá exemplo de sustentabilidade

Sr. Zé Henrique em um de seus manejos de abelhas Crédito: Gustavo Ribeiro

Imagina você trocar a vida na capital, com bom salário, apartamento e conforto para recomeçar tudo do zero. Foi exatamente o que fez José Henrique Gravel, que há 20 anos veio com a esposa e as duas filhas, para a localidade de São Felipe, interior de Guaçuí. Sem saber nada da vida no campo!

Nasci em Guaçuí, mas fui embora para Vitória aos dois anos de idade, quando trabalhava lá, tinha um salário muito bom, e aí, decidi vir pra roça. Foi assim que tudo começou, contou o produtor rural.

Na época, a esposa, Tânia Gravel, não gostou nada da mudança. Chegou na propriedade querendo voltar. Fui criada na cidade, tivemos nossas duas filhas e um certo conforto. Tinha certeza que com seis meses estaria de volta, disse Tânia. Porém, a previsão dela não se concretizou. Ainda bem que não, pois menos de um mês depois a Tânia estava apaixonada pela nova vida.

Sr. Zé Henrique e sua esposa, Tânia Gravel, no manejo das abelhas em São Felipe Crédito: Gustavo Ribeiro

Quando a família veio para o sítio, o cenário era bem diferente. Para onde olhava era apenas pasto ou plantação de café. No meio a casa, feita de estuque e madeira. A residência centenária ainda é a mesma, porém o que se vê envolta é bem diferente. O pasto deu lugar a uma mata nativa.

Viemos para cá e tudo era só pasto, começamos com café, depois fomos para o leite e queijo. Até que chegamos na produção de abelhas, contou Zé Henrique. Foram esses pequenos insetos o motivo da grande transformação dessa família.

Apiário

Cinco anos após a chegada da família à propriedade, veio a ideia de começar a produção de mel. No entanto, ninguém conhecia nada sobre as abelhas, apenas que elas davam mel. Então, o casal começou a entender mais como esse inseto era importante na natureza, uma vez que desempenham o papel fundamental da polinização. Esse foi o pontapé inicial do projeto Polinizando Sustentabilidade.

Quando começamos a criar abelhas, logo veio a ideia que precisaria de alimento para elas. Então, veio a ideia de plantar árvores nativas, palmitos e outras plantas, tudo pra que as abelhas ficassem nessa área, tivessem alimento para que a produção de mel não fosse prejudicada, explicou José Henrique.

Sr. Zé Henrique no cultivo de abelhas, em São Felipe, interior de Guaçuí Crédito: Gustavo Ribeiro

Hoje, 80% da renda do sítio vem da apicultura, além do mel, produzem cera, pólen e a colméia também tem valor comercial. Criar abelhas, fez com que a Dona Tânia voasse, literalmente, para fora do país. Fui representar o estado e o Brasil em um congresso na Argentina, onde tivemos a oportunidade de aprender mais, contou.

Sustentabilidade

Todo esse aprendizado, reflete na propriedade, que tornou-se sustentável e um exemplo para outros produtores da região. A diversificação de cultivos e a recuperação da mata nativa, fez com que mais nascentes voltassem a brotar. Além disso, as abelhas voam apenas dentro da área do sítio, sem ter contato com plantas que contenham algum tipo de defensivo agrícola.

Área do sítio onde encontram-se as abelhas do Sr. Zé Henrique Crédito: Gustavo Ribeiro

Quando a gente pensa em sustentabilidade são três eixos que a definem, o ambiental, social e econômico. Esse tripé tem que estar equilibrado, aqui na propriedade da família Gravel. O trabalho aqui está em um nível diferenciado, explica o extensionista do Incaper, Maxsuel Assis

Pra vida toda

Depois de 20 anos do recomeço, o casal tem certeza que foi a melhor decisão que tomaram na vida. Os dois aprenderam a viver em comunidade com as abelhas e o projeto polinizando sustentabilidade levou benefícios aos vizinhos que também têm mais água em suas propriedades. Agora, você acha que o casal Gravel voltaria pra cidade?