Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2025 abre inscrições com novidades: edição na região Central e Premiação Estadual.

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2025, que mais uma vez reconhece e valoriza ações em prol da preservação ambiental e do uso consciente dos recursos naturais no Espírito Santo.

Publicado em 14 de julho de 2025 às 09:31

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2025, que chega com o tema "Horizontes Mais Verdes", reforçando a importância de construir, juntos, um futuro mais equilibrado, consciente e comprometido com o meio ambiente. Nesta edição, duas novidades marcam o projeto: além da estreia da premiação na região Central do Espírito Santo, o ano de 2025 contará também com uma etapa estadual, que irá eleger os destaques entre os vencedores regionais.>

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de agosto, por meio do formulário disponível abaixo. Os vencedores das edições regionais (Sul, Norte, Noroeste e agora também Central) serão conhecidos em outubro, mês em que também ocorrerá a cerimônia de premiação. As informações detalhadas sobre a etapa estadual serão divulgadas em breve. >

Criado em 2012, o Prêmio Biguá tem como missão reconhecer, divulgar e incentivar iniciativas que contribuem para a recuperação e preservação dos recursos naturais. Em 2025, com o tema "Horizontes Mais Verdes", o prêmio convida a sociedade a olhar para o futuro com esperança e ação, mostrando que cada projeto, cada atitude sustentável, é um passo concreto rumo a um amanhã mais saudável e equilibrado. >

A premiação contempla cinco categorias: Produtor Rural, Poder Público, Escolas (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio), Empresas e Sociedade Civil. >

Se você faz parte de uma iniciativa que transforma o meio ambiente e a vida ao seu redor, este é o momento de mostrar sua contribuição. Seja um produtor rural, gestor público, escola, empresa ou coletivo da sociedade civil, o seu projeto pode inspirar novas possibilidades e abrir caminhos para horizontes mais verdes. >

Participe e ajude a construir um futuro mais sustentável!>

Arquivos & Anexos Regulamento - Prêmio Biguá Sul Edital do Prêmio Biguá Sustentabilidade da região Sul do Espirito Santo Tamanho de arquivo: 789kb Baixar Visualizar

Arquivos & Anexos Regulamento - Prêmio Biguá Noroeste Edital do Prêmio Biguá Sustentabilidade da região Noroeste do Espirito Santo Tamanho de arquivo: 24mb Baixar Visualizar

Arquivos & Anexos Regulamento - Prêmio Biguá Norte Edital do Prêmio Biguá Sustentabilidade da região Norte do Espirito Santo Tamanho de arquivo: 8mb Baixar Visualizar

