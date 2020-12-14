ONG realiza trabalho de preservação há 20 anos

Papagaio-Chauá, espécie que está em risco de extinção, no projeto da ONG Caminhadas Crédito: Matheus Martins

Preservar. Essa é a palavra que motiva um grupo de amigos, que há 20 anos decidiu realizar ações em favor do meio ambiente. A Ong Caminhadas e Trilhas tem no seu currículo mais de 20 medidas de sustentabilidade.Tudo começou com a preservação de uma área de Mata Atlântica.

Localizada a 11 km do centro de Vargem Alta, em São Benedito, a Reserva de Particular de Patrimônio Natural (RPPN) Mata da Serra foi criada após o presidente da Ong, João Luiz Madureira, ter adquirido a propriedade com o irmão.

Observamos que era riquíssimo em animais, várias nascentes do Rio Novo e muita Mata Atlântica. Depois que ficamos nós dois resolvemos transformar em uma RPPN. Hoje, temos preservados mais de 14 hectares de mata pura, disse o presidente.

Segundo ele, o início não foi nada fácil, os vizinhos não gostaram nada da ideia de não explorar a região e mantê-la o mais intacta possível. Mas resistir aos olhares reprovadores foi importante. Com o tempo os vizinhos entenderam a importância de preservar, e isso fez do local um dos poucos que tem plano de manejo conhecido.

Espécies de pássaros presentes na região contemplada pela ONG Caminhadas Crédito: Matheus Martins

Esse plano é um livro que registra a propriedade no instituto Chico Mendes e cataloga todas as espécies. "Este livro traz informações sobre os cuidados com a trilha, área de incêndio, as 150 espécies de aves, 15 de mamíferos e as diversas aranhas e anfíbios encontrados na região, ressaltou o presidente.

Soltura

A região também é usada pelo Ibama como área de soltura de animais silvestres criados em cativeiros. Ao todo são cinco locais de ambientação e adaptação de aves , como o papagaio-Chauá, espécie que está em risco de extinção. Depois que os animais passam por esse período, eles têm uma nova chance de voltar para à natureza.

Ambiente de soltura e adaptação das aves resgatadas pela ONG Caminhadas Crédito: Matheus Martins

Floresta Urbana

Das florestas verdes, para a floresta de concreto! A ong não se preocupa apenas de estar onde poucos têm acesso. Na cidade também desenvolvem um projeto que planta árvores em diversas partes da cidade, é o Florestas Urbanas. Cerca de 300 árvores foram plantadas, e o começo foi pelo bairro Independência, em frente à Igreja de Nosso Senhor dos Passos.

A gente percebia essa carência na cidade, e as sombras que essas árvores oferecem, provam que deu certo. As primeiras mudas foram esses ipês rosas, conversamos com os moradores da região e hoje, é um sucesso na comunidade, disse!

Área da Mata Atlântica da ONG Caminhadas Crédito: Matheus Martins

E é um sucesso mesmo, que diga o produtor e feirante, Lucimar Amaro das Neves, que a vários anos monta sua barraca às quartas-feiras no bairro. Viu essas árvores crescerem! Quando comecei a vir pra cá, não tinha esse arvoredo, e vi esse ipês todos crescerem, desde novinhos. É importante ter plantio de árvores na cidade e no interior, para trazer mais benefício para a gente mesmo, disse.

Restinga

No litoral, as ações de preservação continuam, com um projeto de preservação da vegetação de restinga. Os membros da Ong cercam as áreas onde a vegetação nativa cresce e monitoram constantemente para evitar qualquer tipo de depredação. No mesmo local, ficam as corujas-buraqueiras, seus ninhos são feitos nessa vegetação, por isso que quando se preserva restinga, protege-se também essas aves.