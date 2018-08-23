Prêmio que já tem história

Nesta quinta-feira (23), ocorre mais uma vez a entrega do Prêmio Dom Luís Gonzaga Fernandes. Nos anos anteriores, fui o orador oficial da solenidade. Neste ano, a tarefa caberá ã Professora Laurita Schneider.

O Prêmio Dom Luís é um prêmio ecumênico que exalta a Fraternidade e a Justiça.

Ecumênico porque não se circunscreve ao mundo católico. O Pastor Joaquim Beato recebeu a premiação. E pessoas que não professam uma Fé específica também ganharam a láurea.

Usei a expressão Fé específica porque Fé é vida, não é proclamação verbal. Tem Fé quem se diz ateu, mas respeita o próximo e cultua a Dignidade Humana. Não tem Fé o que se ajoelha nos bancos da igreja, é amigo do Bispo mas tem uma vida que não se ajusta ao Evangelho.

O Prêmio Dom Luís Gonzaga Fernandes foi criado objetivando o reconhecimento, por parte do povo capixaba, do trabalho dos que, a exemplo de Dom Luís, agem para tornar possível um mundo renovado em fraternidade, justiça, liberdade e solidariedade.

Como o aniversário natalício de Dom Luís ocorre no dia 24 de agosto, o Prêmio é sempre entregue em dia próximo do natalício.

O prêmio foi criado no primeiro governo de Paulo Hartung. Quando líder estudantil, Hartung partilhou de lutas ao lado de Dom Luís.

Retornando ao governo do Estado, Hartung empunhou novamente a bandeira do Prêmio.

A criação do Prêmio e sua celebração por anos seguidos tem não apenas a finalidade de reverenciar a memória de Dom Luiz Gonzaga Fernandes e nessa reverência praticar um ato de Justiça.

Além de ser merecida homenagem a Dom Luís Gonzaga Fernandes, o prêmio tem uma finalidade pedagógica, qual seja a de exaltar o verdadeiro mérito, numa época em que se celebram ídolos de barro.

Os ídolos de barro de hoje não são como aqueles descritos na Bíblia. São muito mais sofisticados. São coloridos, sorridentes, simpáticos, sempre vitoriosos, ricos, possuidores de todos os atributos que podem enganar.

A vida do Bispo Luís é oposta ao perfil dos ídolos de barro. Não cultuou o poder mas, pelo contrário, opôs-se a ele, sempre que o poder afrontava o respeito devido ao homem, que é temple de Deus. Não foi rico mas, pelo contrário, amou a modéstia e foi assídua presença na casa dos pobres. Ao lado de Dom João Baptista da Motta e Albuquerque, o Bispo Auxiliar Dom Luís Fernandes foi o grande arquiteto das comunidades eclesiais de base, um tipo de Igreja que foi modelo para o Brasil, a América Latina e o mundo.

Com olhos postos na realidade capixaba, testemunha participante do sofrimento dos pobres, Dom Luís, como um dos principais construtores da Teologia da Libertação no Brasil, ensinou que Deus não quer a tristeza, mas a alegria, Deus não quer a fome, mas o pão, Deus não quer o homem escravo, mas o homem livre.



