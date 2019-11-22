Prejuízo do comércio com a chuva no ES chega a R$ 135 milhões

O comércio no Espírito Santo teve um prejuízo acumulado de R$ 135 milhões em queda de vendas durante os nove dias de chuvas consecutivas no Estado. Segundo o presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, o prejuízo diário é estimado em R$ 15 milhões. “O comércio da Grande Vitória foi muito afetado, principalmente os bairros de Vila Velha, Serra e Cariacica”, explica.
Os setores mais prejudicados, segundo Sepulcri, são os estabelecimentos varejistas e os lojistas de bairros, que tiveram suas lojas tomadas pela elevada quantidade de água. “O deslocamento de funcionários para os estabelecimentos foi um caos. Os shoppings, por sua estrutura, não foram afetados pela chuva, porém o movimento caiu mais de 50%”, lamenta.
Mesmo com tanto prejuízo, o presidente da Fecomércio-ES diz que não vai pedir ao governo do Estado e às prefeituras a prorrogação de pagamento de impostos e taxas. “A princípio não, até porque tem previsão de estiagem para esta sexta-feira (22).”