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Leonel Ximenes

Prejuízo do comércio com a chuva no ES chega a R$ 135 milhões

Estimativa é da Fecomércio, que destacou que o setor nos bairros de Vila Velha, Serra e Cariacica foi muito afetado

Públicado em 

22 nov 2019 às 04:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Principal avenida da Vila Rubim tomada pela água, prejudicando a circulação de carros, pessoas e o movimento do comércio Crédito: José Carlos Schaeffer
Prejuízo do comércio com a chuva no ES chega a 135 milhões de reais
O comércio no Espírito Santo teve um prejuízo acumulado de R$ 135 milhões em queda de vendas durante os nove dias de chuvas consecutivas no Estado. Segundo o presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri, o prejuízo diário é estimado em R$ 15 milhões. “O comércio da Grande Vitória foi muito afetado, principalmente os bairros de Vila Velha, Serra e Cariacica”, explica.
Os setores mais prejudicados, segundo Sepulcri, são os estabelecimentos varejistas e os lojistas de bairros, que tiveram suas lojas tomadas pela elevada quantidade de água. “O deslocamento de funcionários para os estabelecimentos foi um caos. Os shoppings, por sua estrutura, não foram afetados pela chuva, porém o movimento caiu mais de 50%”, lamenta.
Mesmo com tanto prejuízo, o presidente da Fecomércio-ES diz que não vai pedir ao governo do Estado e às prefeituras a prorrogação de pagamento de impostos e taxas. “A princípio não, até porque tem previsão de estiagem para esta sexta-feira (22).”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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