Prefeitura quer licitar os 18 quiosques da Curva da Jurema

Banhistas aproveitam feriado com sol na Curva da Jurema e na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Prefeitura de Vitória quer conceder a exploração comercial dos 18 quiosques da Curva da Jurema, para apenas uma empresa, por de dez anos prorrogáveis por igual período. O projeto pedindo autorização para a licitação está tramitando na Câmara de Vereadores desde 14 de novembro. Dos 18 quiosques, oito estão funcionando e dez estão fechados.

A queixa

A Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo da Câmara fez uma audiência pública para debater o projeto da PMV. Nessa reunião, os donos dos quiosques que estão em operação manifestaram preocupação com a licitação, porque alguns deles têm contratos de exploração do espaço até 2021.

A emenda

O vereador Mazinho dos Anjos (PSD), presidente da Comissão, adianta que alguns vereadores vão apresentar uma emenda ao projeto da prefeitura para que seja feita a licitação apenas dos dez quiosques ociosos. “Os oito contratos restantes devem ser respeitados até o fim e depois do seu encerramento devem ser licitados”, diz.

SUS pelo SMS

A partir hoje, os usuários do SUS que cadastrarem o número do celular no Portal SUS receberão mensagem via SMS avisando sobre a data do agendamento da consulta ou exame.

A promoção

A Associação dos Oficiais Militares do ES (Assomes) divulga nota em que parabeniza a promoção do tenente-coronel José Dirceu Pereira a coronel: “A promoção é justa e merecida ao oficial que sempre labutou em prol da sociedade capixaba”.

Recordar é viver

Para quem não se lembra, José Dirceu Pereira é o tenente-coronel que foi filmado por policiais ao furar uma blitz da lei seca em 13 de outubro de 2013. Em maio de 2016, o oficial foi absolvido pela Polícia Militar.

Sem PT

A coluna perguntou a Casagrande se ele pretende convidar alguém do PT, que já foi seu aliado, para participar do seu governo. “Não há esse debate”, respondeu.

À espera

O governador eleito disse também que só vai conversar com emissários de Bolsonaro, sobre a indicação dos ocupantes os cargos federais no Espírito Santo, “se for demandado”.

Fica onde está

Vítima do roubo de dois carros neste ano, mesmo assim Casagrande não mudou de ideia e reafirma que vai morar em sua própria casa, em Bento Ferreira, e não na residência oficial da Praia da Costa, que tem segurança.

Presidente, ajuda aí!

Se Bolsonaro não arranjar um emprego para Magno Malta no governo, o senador diz que vai retomar sua carreira de cantor.

Livres no debate

A economista Elena Landau, presidente do Livres, virá ao Estado na próxima segunda para participar do primeiro evento do movimento no Espírito Santo. O encontro, aberto ao público, será às 18h30 na UVV.

O Convento brilha

A nova iluminação do Convento da Penha é a manchete de capa da revista “Lume”, especializada em iluminação da arquitetura e do espaço urbano.

Uma co(n)média

Leitor observa que a Assembleia está criando tantas comendas que os deputados deveriam ser conhecidos como “comendiantes”.

Há vaga

Bolsonaro diz que Onyx Lorenzoni sairá do governo se o caixa dois for comprovado.

Comprou, passou

Pelo menos 30 livros de escritores capixabas estarão à venda hoje no Cochicho da Penha, na Rua da Lama, a partir das 19h. Aceitam-se cartões de crédito.

Vanguarda do atraso

Cuba terá internet para celulares a partir desta quinta-feira.

Do outro lado

Líder do prefeito Luciano Rezende na Câmara, o vereador Leonil prestigiou, no Palácio Anchieta, a solenidade em que o governador Hartung deu ordem de serviço para a regularização fundiária da Grande Maruípe.

Garoto-propaganda

O vereador Denninho Silva (PPS), de olho na Prefeitura de Vitória em 2020, fez até live, nas redes sociais, da inauguração de uma loja de chocolates em Goiabeiras, seu reduto eleitoral.

Constatação

Quem ama a vida ama os animais.

Alô, Lewandowski!