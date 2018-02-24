Prefeitura doa R$ 2,8 milhões ao time do Itapemirim

O time do Atlético Itapemirim, que recebe apoio oficial para disputar competições no Estado e as promovidas pela CBF. Crédito: Divulgação/CAI

Itapemirim parece uma ilha de prosperidade num Estado em que a maioria dos municípios mal consegue pagar suas contas. É que a prefeitura doou para o Clube Atlético Itapemirim (CAI) R$ 2,8 milhões para o time disputar as competições este ano.

As despesas

Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o recurso público é para um ano de salários, transporte e manutenção dos equipamentos, campo e atletas do “Galo da Vila”, como o time é conhecido.

A Ricardo...

Quem entra na página oficial do PSDB-ES fica intrigado. Na aba “Quem é quem”, no lugar do nome do senador licenciado Ricardo Ferraço, aparece a expressão latina Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

...O que é de César

A frase quer dizer mais ou menos o seguinte: “Aquele que ama ou exerce ou deseja a dor, pode ocasionalmente adquirir algum prazer na labuta”. Refere-se a um general (um César) abandonado.

Quase inimigos

Aliás, o PSDB capixaba está tão dividido que a saída de Luiz Paulo Vellozo Lucas do partido foi motivo de comemoração por parte do grupo ligado ao vice-governador César Colnago nos grupos tucanos no WhatsApp.

Está no ar

De um leitor comentando a decisão da Gol de cobrar pela marcação de assentos no ato da compra do bilhete: “Daqui a pouco vão separar os passageiros em duas alas: os que pagaram com ar-condicionado e os que vão com a janela aberta”.

Vai decolar?

Ex-presidente da Findes (seis anos de mandato), o empresário Marcos Guerra, pré-candidato a deputado federal, está batendo muito (muito mesmo, gente) no Dnit por causa da demora na retirada das pedras na BR 259. Enquanto isso, no alto do prédio da Federação das Indústrias...

O Brasil em Vitória

Vitória foi escolhida para ser a sede do 23º Encontro de Marketing Católico, de 22 a 25 de maio. Já confirmaram presença três cardeais: d. Cláudio Hummes (arcebispo emérito de São Paulo), d. Raymundo Damasceno (emérito de Aparecida) e d. Orani Tempesta (arcebispo do Rio de Janeiro).

Invadiram o jardim

Morador reclama que os mosquitos estão infernizando a vida de Jardim da Penha. E não adianta culpar o Rio pela invasão: os bichinhos nasceram e são muito bem criados aqui mesmo.

Fim do desperdício

Com a desativação do parque gráfico do Diário Oficial, o ES vai economizar R$ 2 milhões anualmente. Se nenhum órgão do Estado se interessar pelas máquinas e equipamentos, serão leiloados nos próximos meses.

Há vaga

Com estrutura bem menor, metade do prédio do DIO, em Bento Ferreira, será ocupada brevemente por uma secretaria do Estado. A Secult está cotada.

Buracos não faltam

Nas redes sociais circula um vídeo em que um homem planta belas tulipas num buraco numa rua de uma cidade do exterior. Teve gente que aproveitou e sugeriu algumas cidades do Estado para receber a experiência.

Cachu em Brasília

O gabinete do Ministro da Fazenda é tão quente que parece Cachoeiro. Das duas, uma: ou Henrique Meirelles não gosta muito de ar-condicionado ou sua exa. quer dar exemplo economizando na conta de luz.

O iluminado

Aliás, Brasília tem de tudo. Uma capixaba que esteve lá conheceu um taxista paraibano que se diz idealizador do Plano Real. O figuraça jura que, na ocasião, teve uma “iluminação” e contou tudo para FHC.

Pode isso, Arnaldo?

Até a exploração comercial do novo Aeroporto de Vitória está sendo alvo de disputa política no Estado. Daqui a pouco vão querer dar palpite até na marca dos sanitários dos banheiros

Que cabeça...





Documentos e celulares são os campeões nos achados e perdidos da Viação Águia Branca. Mas tem gente que já esqueceu nos ônibus da empresa dentaduras, bengalas e até um berço.

O alvo

Entre os vereadores de Vila Velha, há um clima de animosidade cada vez maior contra o secretário de Educação, Roberto Belling.

Alô, trabalhador!

O Brasil está sem ministro do Trabalho há quase dois meses: alguém está sentindo falta?