Prefeitura de Alto Rio Novo contrata temporários

Processo seletivo tem como objetivo contratar profissionais de vários níveis de escolaridade

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 13:30

Diná Sanchotene

A Prefeitura de Alto Rio Novo, município que fica na região Noroeste do Estado, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. A remuneração pode chegar a R$ 8 mil.
As oportunidades são para os cargos de médico, farmacêutico, odontólogo, técnico em radiologia, auxiliar consultório odontológico, técnico agrícola e engenheiro agrônomo.
O processo seletivo será realizado em etapa única, a avaliação de títulos.
As inscrições poderão ser feitas no período de 10 a 16 de outubro de 2019, no Protocolo Geral da prefeitura, que fica na Rua Paulo Martins, 266, Bairro Santa Bárbara. O atendimento ocorre das 12h às 18h (segunda-feira a quinta-feira) e das 7h às 13h (sexta-feira).
CONFIRA OS CARGOS
Médico
Vagas: 2
Salário: R$ 8 mil
Carga horária: 40 horas semanais
Farmacêutico
Vaga: cadastro
Salário: R$ 2 mil
Carga horária: 40 horas semanais
Odontólogo
Vaga: cadastro
Salário: R$ 2,4 mil
Carga horária: 40 horas semanais
Técnico em Radiologia
Vaga: cadastro
Salário: R$ 568,99
Carga horária: 24 horas semanais
Auxiliar de consultório odontológico
Vaga: cadastro
Salário: R$ 455,69
Carga horária: 40 horas semanais
Engenheiro agrônomo
Vaga: cadastro
Salário: R$ 2,4 mil
Carga horária: 40 horas semanais
Técnico agrícola
Vaga: cadastro
Salário: R$ 568,99
Carga horária: 40 horas semanais
