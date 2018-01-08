Prefeito de Colatina vai construir mausoléu para Elke Maravilha

Elke Maravilha morreu em 2016 aos 71 anos de idade. Seu corpo está sepultado no Cemitério São João Batista, no Rio. Crédito: G1

O prefeito Sérgio Meneguelli (PMDB) está contando os dias: no segundo semestre do ano que vem, os restos mortais da atriz, modelo e jurada Elke Maravilha serão trasladados do Cemitério São João Batista, no Rio, para o distrito de Paul de Graça Aranha, a 38 km da sede de Colatina, para ser sepultado. Segundo o prefeito, que era muito amigo de Elke, a família dela já autorizou a remoção.

Em exposição

No pequeno cemitério do distrito, Meneguelli promete erguer um mausoléu que vai reproduzir o cômodo da artista, morta em agosto de 2016 aos 71 anos de idade. No local ficarão em exposição troféus e objetos pessoais de Elke, que era russa de nascimento.

Amigos para sempre

“Fomos muito amigos. Elke foi minha hóspede em Colatina por 27 vezes. Ela adorava o distrito de Paul”, conta o prefeito, que tinha presenteado a atriz com a chave do cemitério. “Essa chave estava pendurada no colar dela”, lembra Meneguelli, que vai bancar a homenagem com seu dinheiro.

Sucesso mundial

Dois sites da Austrália, uma rádio dos EUA e uma TV francesa destacaram a dança que um obstetra capixaba faz com as mamães antes do parto.

Sem fumaça

A Guarda Municipal de Vila Velha fez 22 abordagens, no fim de semana, em jovens que frequentam a “Jamaica Capixaba” na Praia da Costa. A prevalecer essa paz, o local deve mudar de nome: será a “Disney Capixaba”.

Homens trabalhando

Nesta semana começa a manutenção da estrutura metálica da Terceira Ponte. Pelo menos 200 pontos serão vistoriados. O trabalho, que deve durar 15 dias, não vai interferir no trânsito.

Paranoia

Domingo, na Curva da Jurema, uma criança soltou três bombinhas no calçadão. Foi uma correria só. Os frequentadores acharam que era tiro. Coincidência ou não, minutos depois o helicóptero da PM sobrevoou a enseada.

Saiu do muro

O ex-presidente da Findes Marcos Guerra deixou o PSDB. No dia 20 ele vai se filiar ao PSL, legenda pela qual pretende se candidatar a deputado federal.

Sem prorrogação

O TRE-ES não está, por enquanto, disposto a prorrogar o prazo para o cadastramento biométrico em Vila Velha. O índice chegou a 70% e, quando atingir pelo menos 80% da biometria, o Tribunal já se dá por satisfeito.

Bolsonaro S/A

De um leitor da coluna: “Bolsonaro é um mito do mercado imobiliário”.

Só tem vantagem

A Biblioteca Pública Estadual, na Praia do Suá, está funcionando normalmente em janeiro. E com uma vantagem: além de adquirir cultura, o frequentador também foge do calor porque a biblioteca é climatizada.

Que país é este?

O novo diretor do Detran de Minas tem 120 pontos na CNH; a nova ministra do Trabalho, cuja posse foi suspensa, não pagou direitos trabalhistas a seus dois motoristas. E tem gente que ainda acha que este país é para amadores.

O ES na frente

Desde ontem, Venda Nova do Imigrante e São Gabriel da Palha passaram a ser as duas primeiras cidades do país a terem contas numa cooperativa de crédito (Sicoob).

A nova lei

Isso só foi possível após entrar em vigor a Lei Complementar 161/2018, que permite aos municípios a manutenção da folha de pagamento de servidores, movimentação financeira e outras atividades em cooperativas.

O negócio é notícia

Amanhã a Águia Branca passa a operar em Pernambuco, na linha Salvador x Petrolina. É o 8º Estado brasileiro que a empresa atende.

Pode piorar

Um café espresso grande no velho Aeroporto de Vitória está custando R$ 10. Imagine quando o novo for inaugurado...









Alô, brasileiros!