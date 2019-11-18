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Leonel Ximenes

Prefeito consegue exterminar o rato de Cariacica

Vídeo mostra Juninho matando uma ratazana numa casa atingida pela enchente

Públicado em 

18 nov 2019 às 17:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prefeito Juninho, de Cariacica, precisou de três chutes, uma pisada e uma vassourada para matar uma ratazana numa casa da Rua dos Inconfidentes, no bairro Vila Rica, atingida pela enchente na semana passada.
No último sábado, equipado com colete da Defesa Civil, bota e vassoura, o prefeito, observado por alguns homens, encurralou o bicho na parede e foi implacável: exterminou o roedor.
O prefeito e a equipe de limpeza da prefeitura estavam na rua quando a ratazana, assustada, se refugiou numa residência particular. Juninho e o dono da casa foram atrás para matar o roedor - e conseguiram: missão dada, missão cumprida.
Além da morte do rato, outro saldo negativo: Juninho usou tanta força pra dar a pancada que a vassoura até quebrou. Pelo menos, segundo a assessoria do prefeito, a municipalidade não ficou no prejuízo porque o equipamento de limpeza era particular. Mas Juninho prometeu comprar outra vassoura para o morador. Aguardemos.
Prefeito de Cariacica, Juninho, mata ratazana numa casa atingida pela enchente Crédito: Reprodução/Prefeitura de Cariacica

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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