Prefeito consegue exterminar o rato de Cariacica

O prefeito Juninho, de Cariacica, precisou de três chutes, uma pisada e uma vassourada para matar uma ratazana numa casa da Rua dos Inconfidentes, no bairro Vila Rica, atingida pela enchente na semana passada.

No último sábado, equipado com colete da Defesa Civil, bota e vassoura, o prefeito, observado por alguns homens, encurralou o bicho na parede e foi implacável: exterminou o roedor.

O prefeito e a equipe de limpeza da prefeitura estavam na rua quando a ratazana, assustada, se refugiou numa residência particular. Juninho e o dono da casa foram atrás para matar o roedor - e conseguiram: missão dada, missão cumprida.

Além da morte do rato, outro saldo negativo: Juninho usou tanta força pra dar a pancada que a vassoura até quebrou. Pelo menos, segundo a assessoria do prefeito, a municipalidade não ficou no prejuízo porque o equipamento de limpeza era particular. Mas Juninho prometeu comprar outra vassoura para o morador. Aguardemos.