Praia e cinema de graça no verão 2020

Vem aí o 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante! Em 2020, a rota verão do evento vai percorrer cinco cidades do litoral capixaba ao longo do mês de janeiro. A primeira parada será em Guarapari, nos dias 10 e 11 de janeiro. Iriri, Piúma, Guriri e Manguinhos também são balneários confirmados na rota do Festival, que levará música e cinema, gratuitamente, para moradores e turistas.
Samba à beira-mar
A atração musical que abre a rota verão do 26ºFCV Itinerante é o cantor Tunico da Vila, grande revelação do samba contemporâneo e filho de Martinho da Vila. Ele se apresenta no dia 10 de janeiro, em Guarapari.
Oficina audiovisual
Mas ainda em 2019, o festival realiza suas primeiras atividades, com a execução de Oficinas de Realização em Cinema e Vídeo e Trilha Sonora, em Guarapari, entre os dias 9 e 13 de dezembro. Os participantes serão alunos das redes municipal e estadual,que irão produzir um filme de curta duração. O resultado será apresentado ao público no dia 10 de janeiro.
QUERIDAS DE RR
"Nunca mais vou comprar roupas."
FESTA
AUTISMO EM DEBATE
Nossa Juliana Gama Dadalto, analista de comportamento certificada com o título de BCBA (Board Certified Behavior Analyst) pela Universidade da Flórida, nos EUA, é uma das palestrantes do Autism Training Vitória, no próximo dia 30, no auditório do Sebrae, na Enseada do Suá.
QUALIDADE DE VIDA
O evento, organizado pelo neurologista infantil Thiago Gusmão e pela psicanalista e pedagoga Kelly Lopes, irá abordar conteúdos práticos voltados para a orientação e o treinamento de pais e profissionais comprometidos com o desenvolvimento das habilidades e da autonomia de crianças com autismo. As discussões vão girar em torno de assuntos como diagnóstico e avaliação, linguagem e comunicação, acesso à educação e convivência social.
BAZAR
DICA DE VIAGEM/ Partiu, Bali!
Um dos cenários do filme “Comer Rezar Amar”, sucesso estrelado por Julia Roberts, Bali mostra-se uma ilha da Indonésia com uma atmosfera especial. Paradisíaca, quente, viva, festiva e também um dos lugares que mais celebra o hinduísmo e o budismo, com cerca de 10000 templos espalhados em seu território. A cidade de Ubud é considerada o centro cultural de Bali e costuma atrair os amantes das artes. Hotéis cinco-estrelas, artesanato, museus, galerias, palácios, spas e um povo muito amistoso fazem do destino um dos queridinhos da Ásia.
ASSINANTES AG
Paulo Gottardi recebe 50 convidados do Clube do Assinante de A Gazeta no dia 5 de dezembro, na Praia do Canto.
CONFRATERNIZAÇÃO
O presidente da Amages, Daniel Peçanha Moreira, recebe associados para a confraternização de fim de ano, neste domingo, dia 24, no Ilha Buffet.
PAUTA ECONÔMICA
A convite do economista Clóvis Vieira, o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, desembarca em Vitória no próximo dia 13 para participar da última reunião do ano do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Estado (GPAEES), na Findes.