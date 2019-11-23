Praia e cinema de graça no verão 2020

Galpão Produções Crédito: Festival de Cinema de Vitória Itinerante em Iriri

Vem aí o 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante! Em 2020, a rota verão do evento vai percorrer cinco cidades do litoral capixaba ao longo do mês de janeiro. A primeira parada será em Guarapari, nos dias 10 e 11 de janeiro. Iriri, Piúma, Guriri e Manguinhos também são balneários confirmados na rota do Festival, que levará música e cinema, gratuitamente, para moradores e turistas.

Samba à beira-mar

A atração musical que abre a rota verão do 26ºFCV Itinerante é o cantor Tunico da Vila, grande revelação do samba contemporâneo e filho de Martinho da Vila. Ele se apresenta no dia 10 de janeiro, em Guarapari.

Oficina audiovisual

Mas ainda em 2019, o festival realiza suas primeiras atividades, com a execução de Oficinas de Realização em Cinema e Vídeo e Trilha Sonora, em Guarapari, entre os dias 9 e 13 de dezembro. Os participantes serão alunos das redes municipal e estadual,que irão produzir um filme de curta duração. O resultado será apresentado ao público no dia 10 de janeiro.

QUERIDAS DE RR

Julia Chieppe, Regina Leal, Ticy Chieppe e Débora Leal Crédito: Mônica Zorzanelli

Sandra Fonseca, Sandra Zamperlini e Denise Gazzinelli Crédito: Mônica Zorzanelli

Brunella Pires e Rosana Guasti Crédito: Mônica Zorzanelli

"Nunca mais vou comprar roupas." Jane Fonda - Atriz, ao usar o mesmo modelito em duas premiações

FESTA

Nelma Garcia, Beth Stein e Neila Nara Neiva Crédito: Mônica Zorzanelli

AUTISMO EM DEBATE

Nossa Juliana Gama Dadalto, analista de comportamento certificada com o título de BCBA (Board Certified Behavior Analyst) pela Universidade da Flórida, nos EUA, é uma das palestrantes do Autism Training Vitória, no próximo dia 30, no auditório do Sebrae, na Enseada do Suá.

QUALIDADE DE VIDA

O evento, organizado pelo neurologista infantil Thiago Gusmão e pela psicanalista e pedagoga Kelly Lopes, irá abordar conteúdos práticos voltados para a orientação e o treinamento de pais e profissionais comprometidos com o desenvolvimento das habilidades e da autonomia de crianças com autismo. As discussões vão girar em torno de assuntos como diagnóstico e avaliação, linguagem e comunicação, acesso à educação e convivência social.

BAZAR

Marilia Chebabe e Zezé Monteiro Crédito: Mônica Zorzanelli

DICA DE VIAGEM/ Partiu, Bali!

Bali Crédito: divulgação

Um dos cenários do filme “Comer Rezar Amar”, sucesso estrelado por Julia Roberts, Bali mostra-se uma ilha da Indonésia com uma atmosfera especial. Paradisíaca, quente, viva, festiva e também um dos lugares que mais celebra o hinduísmo e o budismo, com cerca de 10000 templos espalhados em seu território. A cidade de Ubud é considerada o centro cultural de Bali e costuma atrair os amantes das artes. Hotéis cinco-estrelas, artesanato, museus, galerias, palácios, spas e um povo muito amistoso fazem do destino um dos queridinhos da Ásia.

ASSINANTES AG

Paulo Gottardi recebe 50 convidados do Clube do Assinante de A Gazeta no dia 5 de dezembro, na Praia do Canto.

CONFRATERNIZAÇÃO

O presidente da Amages, Daniel Peçanha Moreira, recebe associados para a confraternização de fim de ano, neste domingo, dia 24, no Ilha Buffet.

PAUTA ECONÔMICA