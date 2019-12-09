"Pra quem não gosta de ler, dê um chinelo de presente de Natal"

Nesta quinta-feira se encerra o mandato do professor e escritor Francisco Aurélio Ribeiro na presidência da Academia Espírito-Santense de Letras. Mas, desta vez, não tem reeleição. São 21 anos na diretoria da instituição - 15 como presidente. De espírito crítico aguçado, Francisco Aurélio é incansável na missão de difundir a importância do livro e da literatura. Não é raro vê-lo na periferia da Grande Vitória e nas cidades do interior dando palestras para jovens a quem conta a importância de ler para crescer como ser humano. A propósito, o presidente da AEL sugere como excelente opção de Natal o livro. "Para mim, é o melhor presente, mas é bom saber antes o que a pessoa gostaria de ganhar, pra não errar. Para quem não gosta de ler, dê sandália havaiana. É o preço de um livro e o verão está chegando", ironiza.
O senhor ficou durante 15 anos na presidência da Academia Espírito-Santense de Letras. Valeu a pena tanto tempo dedicado à instituição? Quais são as principais conquistas nesse período?
Fui nomeado presidente, pela primeira vez, em 1998, e, de lá pra cá, estive na diretoria cinco vezes como presidente, uma como vice e outra como tesoureiro. Procurei dialogar com as entidades afins, estabelecer convênios, parcerias, mudar o perfil da AEL, tida até então como uma entidade elitista e distanciada da realidade, estimulando a entrada de escritores com um perfil mais literário do que jurídico, enfim, são 21 anos à frente de uma instituição quase centenária, que me orgulho de participar. Creio que valeu a pena, sim. Ou não teria ficado tanto tempo.
Mas a Academia não está afastada da realidade do cidadão comum? O que poderia aproximá-la mais da sociedade?
Pode ser, mas cidadão comum também está afastado das melhores escolas, da universidade, dos cinemas de shopping, dos teatros, ou seja, está excluído de bens culturais a que não tem acesso por questões econômicas ou sociais. Projetos como "A Academia vai à escola" têm procurado levar os acadêmicos ao encontro de jovens leitores; feiras literárias e publicação de livros para distribuição gratuita têm buscado levar ao leitor de baixo poder aquisitivo nossa produção literária. A gente faz o que pode, mas somente uma política pública de qualidade para educação e cultura poderia mudar a realidade sociocultural brasileira. A AEL também é vítima desse sistema social injusto em que estamos inseridos.
A Cultura está na mira de grupos do entorno de Bolsonaro, como os chamados olavistas. O país vive um retrocesso no setor?
Retrocesso muito grave. A extinção do Ministério da Cultura, a nomeação de pessoas despreparadas para exercer cargos de direção em entidades representativas dos setores culturais, a diminuição de verbas de incentivo à cultura, tudo faz parte de um processo ideológico bolsonarista de desmantelar uma área que o fustiga, incomoda e critica com o aval de grande parte da sociedade, o que é lastimável.
E no Espírito Santo, como avalia a atuação da Secult?
Hoje, as secretarias estaduais e municipais de cultura estão no meio do tiroteio, sucateadas, desprovidas de técnicos e de verbas para se manter e para fazer um trabalho de qualidade como é o caso do sistema estadual de bibliotecas, dos setores de teatro, de arte visual e de todos os outros. Os setores que ainda se destacam como o Arquivo Público Estadual, a Filarmônica e outros mais se mantêm com parcerias da iniciativa privada. Se depender só de recursos públicos, o setor cultural está fadado ao insucesso.
O senhor costuma dizer que nunca foram lançados tantos livros no ES, mas também que nunca se leu tão pouco. Falta qualidade na nossa produção literária?
Não. Há livros de excelente qualidade, mas que não chegam ao leitor por falta de divulgação ou de circulação. O nosso maior problema não é a qualidade, nem a publicação, mas o conhecimento do que se faz em nosso Estado. Mesmo o Programa de Pós-graduação em Letras da Ufes, do qual fui um dos criadores, há 25 anos, pouco se detém sobre o escritor capixaba e sua produção. A exceção é o seminário "Bravos Companheiros e Fantasmas", que ocorre de dois em dois anos e é muito pouco divulgado mesmo dentro da Ufes. Outro excelente programa de divulgação do autor local é o "Viagem pela Literatura, desenvolvido pela Elizete Caser, na PMV, há mais de 20 anos.
Quem poderia ter papel mais ativo na difusão da leitura, a família ou a escola?
Ambas. Na família, se inicia a formação do leitor e na escola se desenvolve. Sem o exemplo dos pais e sem o estímulo dos educadores, não se formam leitores. E, mais uma vez, ficamos na rabada do Pisa, pois nossos alunos de final do ensino fundamental mal conseguem compreender o que leem.
A autora homenageada na Flip 2020 é a norte-americana Elizabeth Bishop, acusada de debochar da literatura brasileira e de ter apoiado o Golpe de 64. O que o sr. achou dessa escolha?
Essas escolhas de autores homenageados em feiras literárias têm interesse mercadológico ou ideológico.Aqui fo mos criticados por, neste ano, termos trazido a Constância Evaristo ou o Arrabal, que é capixaba e vive em São Paulo.. Ambos têm uma posição de esquerda, e os de direita se sentiram incomodados. Diante do mundo polarizado em que vivemos, qualquer escolha poderia receber críticas. Creio que o que importa é a obra literária do autor, muito mais do que o seu engajamento à esquerda ou à direita. Elizabeth Bishop é uma das grandes poetas de sua época e isso é o que importa.
Livro ainda é um bom presente para se dar no Natal?
Claro. Já coloquei na minha lista de amigo x minhas opções. Quero ganhar o "Essa Gente" do Chico Buarque e vou dar livro pros meus amigos. Para mim, é o melhor presente, mas é bom saber antes o que a pessoa gostaria de ganhar, pra não errar. Para quem não gosta de ler, dê sandália havaiana. É o preço de um livro e o verão está chegando.