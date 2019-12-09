"Pra quem não gosta de ler, dê um chinelo de presente de Natal"

Não. Há livros de excelente qualidade, mas que não chegam ao leitor por falta de divulgação ou de circulação. O nosso maior problema não é a qualidade, nem a publicação, mas o conhecimento do que se faz em nosso Estado. Mesmo o Programa de Pós-graduação em Letras da Ufes, do qual fui um dos criadores, há 25 anos, pouco se detém sobre o escritor capixaba e sua produção. A exceção é o seminário "Bravos Companheiros e Fantasmas", que ocorre de dois em dois anos e é muito pouco divulgado mesmo dentro da Ufes. Outro excelente programa de divulgação do autor local é o "Viagem pela Literatura, desenvolvido pela Elizete Caser, na PMV, há mais de 20 anos.