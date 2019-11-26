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Habitação

Pouco foi feito no ES a favor da luta por uma moradia digna

A cidade contemporânea, com seus diversos arranjos urbanos e construções desordenadas, revela o quanto foi inexistente a ação do Estado

Públicado em 

26 nov 2019 às 04:00
Paulo Brandão

Colunista

Paulo Brandão

Casas populares do "Minha Casa Minha Vida" abandonadas Crédito: Divulgação
Os grandes investimentos econômicos e industriais no Espírito Santo vieram com ares de desenvolvimento e pujança econômica. A cidade como lugar de cobiça, da utopia da segurança urbana e com promessas de vida melhor, obrigou a maioria dos das pessoas a deixarem a zona rural e migrarem para os nascentes centros urbanos.
O “formidável desenvolvimento” prometia empregos, uma vida estável e garantia a tranquilidade com a ideia do bom governo, preocupado com a justiça. As indústrias eram os grandes deuses iluminados que embalavam a fé de todos e os conduziam para a certeza que viveriam felizes, no paraíso banhado pelas ondas de maravilhosas praias, com águas moventes.

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Morros, brejos, mangues e áreas verdes, de preservação, foram aterrados e ocupados de forma desordenada. No fim, os projetos de expansão eram para atender as ambições do mercado imobiliário. Estes enchiam os bolsos à custa da destruição do meio ambiente e do caos urbano. O resultado foi o aumento da miséria humana, de tantos que sem ter onde morar ocuparam morros e locais de alagamentos.
Hoje, o Espírito Santo tem um expressivo déficit habitacional, de modo especial na Grande Vitória. O Instituto Jones Santos Neves – IJSN – indica que o déficit atinge cerca de 225.656 pessoas, cerca de 80.908 famílias, em 2015. A falta de moradia se tornou grave problema urbano. O pior é que, com o passar dos anos, pouco ou quase nada foi feito para garantir aos capixabas o direito a viver em lar digno.

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A cidade contemporânea, com seus diversos arranjos urbanos e construções desordenadas, revela o quanto foi inexistente a ação do Estado. Este abandonou a própria sorte os seus filhos mais rebentos. A necessária efetivação de uma política pública de habitação, direito assegurado pela Constituição Federal, foi negado aos que mais precisam.
Estes sofrem, ainda mais, nestes períodos de chuva. O saldo do abandono são moradias precárias, soterradas com deslizamento de terras ou esmagadas com pedras que podem rolar a qualquer momento. Muitos ainda vivem em casas insalubres e são reféns de traficantes e agiotas que tomam a maior parte dos seus salários com aluguéis caros.
Em resposta à falta de ação do poder público, em março deste ano surgiu o Fórum Br Cidades ES, que tem como slogam “A hora é agora! Vem com a gente!”. Formado por membros da academia (Ufes e outras) e dos movimentos sociais, atua de forma contundente para cobrar respostas efetivas do poder público ao sagrado direito a habitação. Vida longa ao Br Cidades ES!

Paulo Brandão

É bacharel em Filosofia. Com um olhar sempre atento para as ruas, reflete sobre as perspectivas de cidadania diante dos problemas mais visíveis da Grande Vitória

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