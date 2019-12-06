Poucas&Boas: vereador x deputado. A guerra de leões continua

Os leões de Erick Musso e Vinícius Simões são iguaizinhos, mas têm formas bem diferentes de "pensar" Crédito: Instagram | Reprodução

Um dia depois de o presidente da Assembleia, Erick Musso (republicanos), ter postado no Instagram a foto de um leão com uma mensagem enigmática, o vereador Vinícius Simões (Cidadania), de Vitória, resolveu polemizar. Postou em suas redes sociais a mesma imagem do felino, mas com um recado mais que explícito ao deputado que está com a relação abalada com o governo do Estado, aliado do partido do vereador.

FIQUE NA AREIA

Atenção a quem vai tomar banho (se a chuva deixar, é claro), em Vitória: as praias consideradas nobres estão com balneabilidade imprópria até o próximo dia 12. São os seguintes pontos: praia do Nenel (a famosa da "direita", na Ilha do Boi), em frente às barracas da Curva da Jurema; em frente à escola de velas (na Praça dos Desejos); e na Praça dos Namorados, 100 metros após a ponte da Ilha do Frade.

OS PREMIADOS

Este ano, o Prêmio Estadual de Direitos Humanos, promovido pela Secretaria de Direitos Humanos (SEDH), juntamente com o Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH), terá três homenageados. São eles: Sandra Maria Reis, por seu trabalho no Morro da Piedade; a professora Maria Beatriz Nader, que se destaca na promoção dos direitos à educação plural no Espírito Santo; e o Projeto Serenata – Grupo Coral Serenata, que atua na comunidade do Morro do Quadro e adjacências, mobilizando cerca de 80 crianças, adolescentes e jovens de escolas públicas da região por meio da música.

FESTA DOS DIREITOS HUMANOS

A entrega do Prêmio será realizada na próxima terça-feira (10), no dia em que se celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, no Museu Capixaba do Negro (Mucane), no Centro de Vitória, às 10h.

NOTA DE FALECIMENTO

Leitora da coluna viajou acompanhada de um defunto nesta tarde (6) no ônibus do Transcol Linha 724 (Novo Brasil x Terminal Campo Grande): uma barata, que agonizou, não resistiu e morreu no piso do coletivo ao lado do banco da passageira.

ÁLCOOL DE GUARANÁ

Casagrande provocou risadas ontem à noite (5), durante a prestação de contas do deputado federal Ted Conti, em Guarapari. O governador contou que, quando estava tentando convencer Ted a se filiar ao PSB, o jornalista morava em Braga, Portugal, e, eventualmente, Casagrande o telefonava, sempre que estava reunido com amigos em comum "para comer petiscos e beber guaraná".

GUARANÁ DE VODCA

O deputado federal Alessandro Molon (PSB/RJ), que também estave presente no evento, entrou na brincadeira. Ao denunciar que estrangeiros estão patenteando produtos brasileiros, como derivados do açaí, ele citou a vodka de açaí e logo corrigiu: "Guaraná de açaí". O auditório, lotado, caiu na gargalhada.

SEGURANÇA DÁ TRABALHO

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL), presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado da Assembleia, vai fazer um balanço do colegiado na próxima segunda-feira. Foram 1.233 ofícios expedidos, 96 indicações ao governo do Estado, 13 visitas técnicas a presídios e unidades de segurança, 19 reuniões ordinárias e 22 reuniões extraordinárias (somando-se com as audiências públicas).

SEM APOIO DA UFES

Além de ter se recusado a participar da consulta pública (na prática, uma eleição direta) com a comunidade universitária, a professora Surama de Freitas teve apenas um voto e ficou de fora da lista tríplice para reitor da Ufes que será enviada a Bolsonaro.

E AÍ, BOLSONARO?

A Procuradoria da AGU que atua na Ufes estudou todas as nomeações de reitores neste ano. Das 14 até o momento, Bolsonaro nomeou seis na lista enviada a ele, mas não o primeiro. Em outras oito, respeitou a consulta e nomeou o primeiro colocado. É o que a Ufes espera que aconteça.

ALÔ, CONSUMIDOR!