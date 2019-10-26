Poucas&Boas: tem Tiririca na Assembleia e nada tem para a Cultura

Euclério/Tiririca: pior que está não fica Crédito: Ilustração: Amarildo

O deputado Xambinho (Rede) disse que o colega Euclério Sampaio (sem partido) é o “Tiririca da Assembleia”.

ESQUENTADÍSSIMO

Sempre atento às redes sociais, Luciano Rezende chamou de “poliderrotado” um militante veterano do PT que fez uma crítica à sua gestão em Vitória.

O PAPEL DA FIFA

A Fifa é tão meticulosa nas competições que organiza que até o papel das credenciais para o Mundial Sub-17 de Futebol veio da Suíça, onde fica a sede da entidade.

SOBRE DUAS RODAS

Santa Maria de Jetibá, com 40.431 habitantes, é adepta das duas rodas: a cidade pomerana tem 13.381 motocicletas e motonetas. São três pessoas para cada moto na cidade.

NO TEMPO DAS DILIGÊNCIAS

E segundo dados do Denatran, Bom Jesus do Norte, no extremo Sul do Estado, tem um veículo do ano de 1900.

A VENCEDORA

É do Rio de Janeiro a empresa habilitada em primeiro lugar na licitação para fazer as obras de fundação e contenção do Hospital Geral de Cariacica, sonho antigo daquele município.

OS PRAZOS

Participaram da concorrência 24 empreiteiras. Segundo o Iopes, o Instituto de Obras Públicas, as obras estruturais devem começar até o fim deste ano. A conclusão do hospital está prevista para 2022.

QUESTÃO DE IMAGEM

As duas Ligas das escolas de samba vão oferecer, em parceria com o governo do Estado, um curso gratuito de maquiagem artística especialmente para os componentes das escolas de samba. Começa na próxima quarta-feira no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara.

PROFESSOR DE PRAIA

O empresário Lucas Izoton está inovando. Dia desses, promoveu um debate com um grupo de empreendedores em pleno ar livre, sob a sombra de uma castanheira, na praia.

DOMINUS VOBISCUM

Bisneto da Princesa Isabel, o príncipe dom Antônio de Orleans e Bragança vai participar neste domingo de manhã da Missa Tridentina (em latim) na Igreja São Gonçalo, em Vitória.

QUE ESTADO É ESTE?

Dos R$ 247 milhões destinados pela bancada federal ao Espírito Santo para o orçamento da União em 2020, nenhum centavo foi para cultura ou esporte. Talvez isso explique muita coisa.

NA MÍDIA

O nome do falecido arcebispo de Vitória, dom João Batista da Motta e Albuquerque, foi relembrado pela imprensa mundial na semana passada.

NA HISTÓRIA

É que dom João foi um dos prelados brasileiros signatários do Pacto das Catacumbas, no final do Concílio Segundo (1962-1965). O documento em favor de uma Igreja dos pobres foi renovado no domingo passado no Vaticano.

ALÔ, PAULO GUEDES!