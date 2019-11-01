Poucas&Boas: tem muito torcedor na terra do futebol sofredor

Público assiste ao jogo EUA x Senegal, que abriu a Copa do Mundo Sub-17 no Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

A segunda rodada da Copa do Mundo Sub-17 terminou tendo o Kleber Andrade como destaque. Sete dos nove melhores públicos do torneio foram registrados aqui no Espírito Santo. As únicas exceções foram as partidas da seleção brasileira, realizadas no Estádio Bezerrão, em Brasília, que registraram 11.468 (primeira rodada) e 14.158 (segunda rodada) presentes.

OS PÚBLICOS

Na sequência dos melhores públicos seguem os jogos realizados no estádio que pertence ao governo do Estado: Espanha x Argentina (6.845); Tajiquistão x Camarões (5.934); Japão x Holanda (5.125); EUA x Senegal (4.266); EUA x Japão (3.878); Argentina x Camarões (3.521) e Holanda x Senegal (2.492).

O MAIOR

O Kleber Andrade é também o que recebeu o maior número de torcedores: 34.100, superando o Bezerrão que abrigou 31.162 espectadores. Imaginem se o futebol capixaba tivesse um mínimo de qualidade...

INSEGURANÇA A BORDO

Por causa da insegurança em alguns locais da Serra, uma empresa de aplicativo de transporte agora mostra previamente ao motorista 21 regiões da cidade antes de ele aceitar o chamado do passageiro. Antes, o app dividia o município em apenas três regiões.

MARKETING INFALÍVEL

De uma vendedora de água em um ponto de ônibus no Centro de Vitória. “No busão é só ar-condicionado, bebedouro não tem não”.

MAIS DO MESMO

Três coisas certas na vida: show de Beto Cauê em Piúma, casal Garotinho preso e solto logo depois e pedido de desculpa dos três filhos de Bolsonaro por falarem bobagem.

PAROU POR QUÊ?

Vice-presidente da CPI das Licenças, o deputado estadual Sergio Majeski (PSB) solicitou formalmente ao deputado presidente Marcelo Santos (PDT) a retomada das reuniões ordinárias do colegiado. A última foi realizada há quase dois meses.

AGORA VAI

O Tribunal de Contas do Estado aprovou resolução que institui brasão e bandeira no órgão. Segundo o TCES, os símbolos serão usados nos atos oficiais e meios de comunicação e na uniformização de impressos e materiais gráficos utilizados pela Corte.

DE GUARDA PARA GUARDA

A Guarda Municipal de Vitória vai formar a Guarda de Viana. É a primeira vez que uma corporação municipal vai formar outra no Estado. O curso de formação começa nesta segunda-feira (4). São 30 aprovados neste concurso.

LICITAÇÃO AO VIVO

As licitações da Assembleia serão transmitidas ao vivo, pelo Facebook, a partir de dezembro. A transmissão será feita com um celular por um servidor da Secretaria de Comunicação, que vai explicar de forma breve aos internautas os atos e procedimentos que serão realizados.

ALÔ, EDUARDO BOLSONARO!