Poucas&Boas: Só Majeski não recebeu elogios de Erick Musso. Poxa...

Musso fez um discurso repleto de indiretas aos seus adversários Crédito: Tati Beling

No discurso de hoje à tarde em que rompeu o silêncio de alguns dias, o presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos) citou nominalmente 29 deputados, a quem elogiou. Ficou de fora da lista Sérgio Majeski (PSB), que tem criticado com força a gestão do republicano.

QUEM É O GASTÃO, PRESIDENTE?

O presidente da Assembleia afirmou que tem órgão público (provavelmente do Executivo) que paga em torno de R$ 5 mil, por mês, de aluguel veículo, valor bem superior ao que gasta o Legislativo, em torno de R$ 2 mil, segundo Musso.

QUEM? QUEM? QUEM?

Tudo muito bom, tudo muito bem, mas como parlamentar, Erick Musso tem a obrigação moral e constitucional de denunciar eventuais irregularidades e má gestão do dinheiro público. Quem está usando mal o dinheiro do povo, deputado?

DE OLHO NO NÃO OLHAR

O deputado Fabrício Gandini (Cidadania) nem olhou para a tribuna enquanto Musso discursava.

TROPA NA ESCADARIA DO TJ

Funcionários limparam a escadaria do TJES para a posse Crédito: Foto do leitor

Pelo menos 12 pessoas foram vistas limpando a escadaria do Tribunal de Justiça na tarde de hoje (10). Segundo a assessoria do órgão, tanta gente é parte de um mutirão de limpeza do TJES para a posse do novo presidente, desembargador r Ronaldo Gonçalves de Sousa.

REBELDIA NA CÂMARA DE GUARAPARI

Pela segunda sessão consecutiva, os vereadores de Guarapari se retiraram do plenário em protesto contra Dito Xaréu, que foi cassado por corrupção, mas acabou sendo reconduzido ao cargo pelo juiz Gustavo Marçal.

NOVO PARTIDO

O vice-prefeito de Vila Velha, Jorge Carreta, vai se filiar nesta sexta ao Progressistas.

CAPIXABA ADOTADO

O secretário estadual da Segurança Pública, Roberto Sá, recebeu hoje o título de Cidadão Espírito-Santense na Assembleia.

PANELADA

O deputado Coronel Alexandre Quintino (PSL), que na época da greve da PM ficou marcado pela fala da “panela vazia”, publicou nas redes sociais um elogio ao planejamento estratégico da PM, mas foi duramente criticado. “Parece que sua panela transbordou e vossa excelência esqueceu de onde e por quem veio”, desabafou um internauta. Em tempo: Quintino, apesar de ser do PSL, é aliado do governador.

ESPAÇO SEU, EXCELÊNCIA

Na sessão solene de entrega da Comenda Domingos Martins, mais alta honraria da Assembleia Legislativa, e dos títulos de Cidadão Espírito-Santense, nesta noite, Erick Musso deu espaço para o vice-líder do governo, Dary Pagung, para falar em nome dos deputados presentes.

CORTA! CORTA!

Pagung elogiou o Espírito Santo e a atuação, de forma genérica, dos deputados. Só escorregou no português ao falar um “que seje”.

ALÔ, BOLSONARO!