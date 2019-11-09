Poucas&Boas: no litoral do ES, sem caminhão, vai no carrinho de mão

Nas praias do litoral Norte do ES, as tartarugas estão protegidas Crédito: Amarildo

A eventual operação de limpeza das praias do litoral Norte do ES por causa do derrame de petróleo tem um complicador: por ser época de desova de tartarugas na região, caminhões não poderão passar pelas areias para recolher o óleo. Segundo uma fonte das Forças Armadas, o trabalho teria que ser feito a pé, no máximo com um carrinho de mão.

E PELA TV?

Do secretário estadual da Fazenda, o rubro-negro Rogélio Pegoretti, ao pesquisar e saber que o preço da passagem para Lima, no Peru, onde será a final da Libertadores, está beirando os R$ 9 mil: “Com esse preço, o único jeito é torcer para a Conmebol mudar de ideia e transferir a final para o Kleber Andrade”.

SAMBISTA ENVERGONHADO

Em discurso na Câmara de Vitória, o presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesge) “entregou” o vereador Davi Esmael (PSB), que está em guerra com os sambistas. Edvaldo Teixeira revelou que, no último Carnaval, o próprio Esmael o procurou para pedir um camarote para os vereadores.

ALA DOS ARREPENDIDOS

Esmael não negou o episódio e disse que tinha se arrependido de ter pedido a cortesia para a Câmara, mas que nunca foi ao Sambódromo e nem aos eventos das escolas de samba.

CELULAR DE DIREITA

Internauta conta que tem o hábito de fazer a lista de supermercado no bloco de notas do celular, pelo recurso do reconhecimento de voz. Ele diz que falou “limpol”, e o telefone entendeu “limpa Lula”.

CARTAS PARA O INSS

Leitor lembra que não é apenas a Ceturb que não aceita ligação de celular para o seu 0800. O 135 do INSS até que aceita, mas a tarifa local é cobrada.

SAI BOLSO, ENTRA MANATO

Um grupo de apoio a Bolsonaro no Facebook, criado no ano passado, mudou de nome e objetivo. Agora virou alavanca para a candidatura de Manato em 2020. O próprio ex-deputado não sabia desse apoio “anônimo”.

ELE MERECE!

O economista e professor Orlando Caliman vai receber, no dia 18, o título de Doutor Honoris Causa da Católica de Vitória Centro Universitário.

O NOVO MÉTODO

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) fez um edital para definir onde vai aplicar R$ 12 milhões em emendas parlamentares. Gerou ciúmes.

O VELHO MÉTODO

Um prefeito, acostumado a receber emendas pelo velho método do “tapinha nas costas”, não gostou e mandou a seguinte mensagem ao parlamentar: “Tudo bem. Vou passar para a população para que na época da eleição façam um edital para os votos também, ou seja, reprovar todos os deputados que não ajudam o município”.

ALÔ, PAULO GUEDES!