Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Poucas&Boas: no litoral do ES, sem caminhão, vai no carrinho de mão
Leonel Ximenes

Poucas&Boas: no litoral do ES, sem caminhão, vai no carrinho de mão

Por causa da desova das tartarugas, limpeza de areia das praias tem que ser feita a pé e com muito cuidado

Públicado em 

09 nov 2019 às 15:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Nas praias do litoral Norte do ES, as tartarugas estão protegidas Crédito: Amarildo
A eventual operação de limpeza das praias do litoral Norte do ES por causa do derrame de petróleo tem um complicador: por ser época de desova de tartarugas na região, caminhões não poderão passar pelas areias para recolher o óleo. Segundo uma fonte das Forças Armadas, o trabalho teria que ser feito a pé, no máximo com um carrinho de mão.

E PELA TV?

Do secretário estadual da Fazenda, o rubro-negro Rogélio Pegoretti, ao pesquisar e saber que o preço da passagem para Lima, no Peru, onde será a final da Libertadores, está beirando os R$ 9 mil: “Com esse preço, o único jeito é torcer para a Conmebol mudar de ideia e transferir a final para o Kleber Andrade”.

SAMBISTA ENVERGONHADO

Em discurso na Câmara de Vitória, o presidente da Liga das Escolas de Samba (Liesge) “entregou” o vereador Davi Esmael (PSB), que está em guerra com os sambistas. Edvaldo Teixeira revelou que, no último Carnaval, o próprio Esmael o procurou para pedir um camarote para os vereadores.

ALA DOS ARREPENDIDOS

Esmael não negou o episódio e disse que tinha se arrependido de ter pedido a cortesia para a Câmara, mas que nunca foi ao Sambódromo e nem aos eventos das escolas de samba.

CELULAR DE DIREITA

Internauta conta que tem o hábito de fazer a lista de supermercado no bloco de notas do celular, pelo recurso do reconhecimento de voz. Ele diz que falou “limpol”, e o telefone entendeu “limpa Lula”.

CARTAS PARA O INSS

Leitor lembra que não é apenas a Ceturb que não aceita ligação de celular para o seu 0800. O 135 do INSS até que aceita, mas a tarifa local é cobrada.

SAI BOLSO, ENTRA MANATO

Um grupo de apoio a Bolsonaro no Facebook, criado no ano passado, mudou de nome e objetivo. Agora virou alavanca para a candidatura de Manato em 2020. O próprio ex-deputado não sabia desse apoio “anônimo”.

ELE MERECE!

O economista e professor Orlando Caliman vai receber, no dia 18, o título de Doutor Honoris Causa da Católica de Vitória Centro Universitário.

O NOVO MÉTODO

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB) fez um edital para definir onde vai aplicar R$ 12 milhões em emendas parlamentares. Gerou ciúmes.

O VELHO MÉTODO

Um prefeito, acostumado a receber emendas pelo velho método do “tapinha nas costas”, não gostou e mandou a seguinte mensagem ao parlamentar: “Tudo bem. Vou passar para a população para que na época da eleição façam um edital para os votos também, ou seja, reprovar todos os deputados que não ajudam o município”.

ALÔ, PAULO GUEDES!

A Petrobras gastou uma fortuna para estatizar o petróleo do pré-sal que já era estatal?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados