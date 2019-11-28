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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: polícia encontra até tablet com moradores de rua em Vila Velha

Operação realizada pela prefeitura retirou cerca de 25 pessoas que estava morando embaixo da Terceira Ponte

Públicado em 

28 nov 2019 às 19:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Tablet, com teclado aptado, facas e tesouras recolhidos na operação na Praia da Costa Crédito: Divulgação/PMVV
Até um tablet novinho foi encontrado na operação realizada  hoje à tarde (28) em que a Prefeitura de Vila Velha retirou cerca de 25 pessoas que estavam morando embaixo da Terceira Ponte, na Praia da Costa.

ATÉ CACHORROS

Foram utilizados dois caminhões da PMVV para que fossem recolhidos os materiais encontrados com os sem-teto. Tinha de tudo: além do computador, havia barracas, facas, tesouras, e cachimbos, entre outros materiais. Também havia oito cachorros com o grupo.

 O REFORÇO

A operação foi comandada pela Guarda Municipal de Vila Velha apoiada por uma equipe da Polícia Militar, garis e fiscais de Postura do município. Um caminhão-pipa foi usado para a limpeza do local.
Policiais militares e Guardas Municipais de Vila Velha revistam os moradores de rua Crédito: Divulgação/PMVV

SEM PRISÕES

Segundo o secretário de Segurança de Vila Velha, todos que ocupavam a cobertura do valão do Canal da Costa, sob a Terceira Ponte, inclusive oito mulheres do grupo, tinham passagens pela polícia. Ninguém chegou a ser preso. “Alguns deles atuavam como flanelinhas e usavam faca extorquir motoristas”, contou o secretário.

ADEUS, BETINHO

Morreu hoje (28) o jornalista Herbert del Fiume, de 72 anos, que trabalhou durante muitos anos na diagramação de A Gazeta. O querido e alegre Betinho, como era mais conhecido, estava com câncer. Será sepultado nesta sexta-feira (29), às 10h, no Cemitério do Bosque, em Alvorada, Vila Velha.

AREIAS MONAZÍTICAS EM DEBATE

Será realizado amanhã e sábado no Hotel Violeta, em Meaípe, o “2º Workshop Areias Monazíticas – entendendo a erosão”. Especialistas da Ufes e da USP vão debater o tema.

NOVA TRANSIÇÃO

O presidente da Câmara de Vitória, Cléber Félix (PP), apresentou um projeto de resolução que cria no Legislativo da Capital uma comissão de transição de mandato, nos mesmos moldes do que ocorre no Poder Executivo (governo do Estado e Presidência da República).

ALÔ, CONSUMIDOR!

Tá faltando gasolina ou dinheiro pra botar gasolina?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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