Poucas&Boas: polícia encontra até tablet com moradores de rua em Vila Velha

Tablet, com teclado aptado, facas e tesouras recolhidos na operação na Praia da Costa Crédito: Divulgação/PMVV

Até um tablet novinho foi encontrado na operação realizada hoje à tarde (28) em que a Prefeitura de Vila Velha retirou cerca de 25 pessoas que estavam morando embaixo da Terceira Ponte, na Praia da Costa.

ATÉ CACHORROS

Foram utilizados dois caminhões da PMVV para que fossem recolhidos os materiais encontrados com os sem-teto. Tinha de tudo: além do computador, havia barracas, facas, tesouras, e cachimbos, entre outros materiais. Também havia oito cachorros com o grupo.

O REFORÇO

A operação foi comandada pela Guarda Municipal de Vila Velha apoiada por uma equipe da Polícia Militar, garis e fiscais de Postura do município. Um caminhão-pipa foi usado para a limpeza do local.

Policiais militares e Guardas Municipais de Vila Velha revistam os moradores de rua Crédito: Divulgação/PMVV

SEM PRISÕES

Segundo o secretário de Segurança de Vila Velha, todos que ocupavam a cobertura do valão do Canal da Costa, sob a Terceira Ponte, inclusive oito mulheres do grupo, tinham passagens pela polícia. Ninguém chegou a ser preso. “Alguns deles atuavam como flanelinhas e usavam faca extorquir motoristas”, contou o secretário.

ADEUS, BETINHO

Morreu hoje (28) o jornalista Herbert del Fiume, de 72 anos, que trabalhou durante muitos anos na diagramação de A Gazeta. O querido e alegre Betinho, como era mais conhecido, estava com câncer. Será sepultado nesta sexta-feira (29), às 10h, no Cemitério do Bosque, em Alvorada, Vila Velha.

AREIAS MONAZÍTICAS EM DEBATE

Será realizado amanhã e sábado no Hotel Violeta, em Meaípe, o “2º Workshop Areias Monazíticas – entendendo a erosão”. Especialistas da Ufes e da USP vão debater o tema.

NOVA TRANSIÇÃO

O presidente da Câmara de Vitória, Cléber Félix (PP), apresentou um projeto de resolução que cria no Legislativo da Capital uma comissão de transição de mandato, nos mesmos moldes do que ocorre no Poder Executivo (governo do Estado e Presidência da República).

ALÔ, CONSUMIDOR!