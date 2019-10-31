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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: oferendas africanas contra o navio do preconceito

Grupo de defesa das religiões afros vai fazer um ebó, em Salvador,  contra os organizadores do navio Logos Hope, que disseram que a cidade é famosa por "crença em demônios"

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 19:40

Públicado em 

31 out 2019 às 19:40
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O navio Logos Hope recebeu 83 mil pessoas quando esteve em Vitória Crédito: Secom/ES
Um grupo de defesa das religiões de origem afro vai fazer um ebó (oferenda das religiões de matrizes africanas) coletivo, na próxima segunda-feira (4), em Salvador, contra a publicação feita pela organização internacional cristã Good Books for All Ships, controladora do  navio Logos Hope, considerada a maior livraria flutuante do mundo.  O ato é um protesto contra os responsáveis pela livraria flutuante, que disseram que a capital baiana é famosa por “crença em demônios”.

MULTIDÃO

O navio esteve em Vitória  entre os dias 10 e 20 de outubro. Fez muito sucesso por aqui: recebeu 83 mil pessoas nesse período.

SALÁRIO GARANTIDO

O vereador Max da Mata (PSDB) foi para Portugal participar de uma feira de tecnologia em Lisboa e visitar gestores públicos em  outras cidades portuguesas. Como estará representando a Câmara de Vitória na viagem entre os dias 1º e 15 de novembro, Max, que desistiu de receber 15 diárias de diárias após a repercussão negativa da sua solicitação, receberá seu salário normalmente.

QUEM MATOU?

Estudantes da Ufes prometem que vão fazer amanhã (1º), às 17h, em frente ao Teatro Universitário, a manifestação “Quem matou Marielle?”. Se houver número expressivo de pessoas, eles farão uma passeata pela Reta da Penha.

ATÉ QUANDO?

Os semáforos da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória, continuam sem sincronia. Ou sejam, tudo dentro da (a)normalidade.

PROIBIDOS E LIBERADOS

Como divulgou a coluna hoje (31) à tarde, a Diocese de São Mateus recomendou aos seus fiéis que não recebam o membros dos Arautos do Evangelho, entidade da Igreja Católica que está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual de São Paulo e sob intervenção do Vaticano. Na Arquidiocese de Vitória e na Diocese de Colatina, porém, não existe restrição à atuação do grupo ultraconservador.

PERDA DE TEMPO

Um grupo de funcionários dos Correios foi protestar hoje (31) contra Paulo, Guedes, em frente ao Centro de Convenções de Vitória, onde o ministro da Economia iria falar no 7º Fórum Liberdade e Democracia. O problema é que o ministro não veio, mas os funcionários da ECT souberam da ausência com atraso.

ALÔ, CONGRESSO NACIONAL!

Parlamentar que despreza a democracia e as instituições deve continuar no Parlamento?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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