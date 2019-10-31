Poucas&Boas: oferendas africanas contra o navio do preconceito

O navio Logos Hope recebeu 83 mil pessoas quando esteve em Vitória Crédito: Secom/ES

Um grupo de defesa das religiões de origem afro vai fazer um ebó (oferenda das religiões de matrizes africanas) coletivo, na próxima segunda-feira (4), em Salvador, contra a publicação feita pela organização internacional cristã Good Books for All Ships, controladora do navio Logos Hope, considerada a maior livraria flutuante do mundo. O ato é um protesto contra os responsáveis pela livraria flutuante, que disseram que a capital baiana é famosa por “crença em demônios”.

MULTIDÃO

O navio esteve em Vitória entre os dias 10 e 20 de outubro. Fez muito sucesso por aqui: recebeu 83 mil pessoas nesse período.

SALÁRIO GARANTIDO

O vereador Max da Mata (PSDB) foi para Portugal participar de uma feira de tecnologia em Lisboa e visitar gestores públicos em outras cidades portuguesas. Como estará representando a Câmara de Vitória na viagem entre os dias 1º e 15 de novembro, Max, que desistiu de receber 15 diárias de diárias após a repercussão negativa da sua solicitação, receberá seu salário normalmente.

QUEM MATOU?

Estudantes da Ufes prometem que vão fazer amanhã (1º), às 17h, em frente ao Teatro Universitário, a manifestação “Quem matou Marielle?”. Se houver número expressivo de pessoas, eles farão uma passeata pela Reta da Penha.

ATÉ QUANDO?

Os semáforos da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, em Vitória, continuam sem sincronia. Ou sejam, tudo dentro da (a)normalidade.

PROIBIDOS E LIBERADOS

Como divulgou a coluna hoje (31) à tarde, a Diocese de São Mateus recomendou aos seus fiéis que não recebam o membros dos Arautos do Evangelho, entidade da Igreja Católica que está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual de São Paulo e sob intervenção do Vaticano. Na Arquidiocese de Vitória e na Diocese de Colatina, porém, não existe restrição à atuação do grupo ultraconservador.

PERDA DE TEMPO

Um grupo de funcionários dos Correios foi protestar hoje (31) contra Paulo, Guedes, em frente ao Centro de Convenções de Vitória, onde o ministro da Economia iria falar no 7º Fórum Liberdade e Democracia. O problema é que o ministro não veio, mas os funcionários da ECT souberam da ausência com atraso.

ALÔ, CONGRESSO NACIONAL!