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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: o TRT-ES fez as contas e descolou um feriadão. Inveja!

Tribunal Regional do Trabalho funcionou hoje, mas vai folgar de quinta a domingo

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 19:05

Públicado em 

28 out 2019 às 19:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O calendário muito especial do TRT-ES: feriadão de quatro dias à vista Crédito: Ilustração: Amarildo
O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES) transferiu o ponto facultativo (na prática, feriado) de hoje (28) para quinta-feira, dia 31, e vai folgar também na sexta dia 1º, sob a alegação que esse dia é feriado de Todos os Santos (feriado?). Em resumo: 3 (sábado, domingo e segunda) – 1 (segunda) = 4 (quinta, sexta, sábado e domingo). Entenderam?

COMO?

Ah, no ato de transferência da folga, a desembargadora Ana Paula Tauceda, presidente do TRT-ES (17ª Região), diz que a mudança de datas considerou os princípios de “eficiência” e “economicidade”. Entenderam?

MARIA ORTIZ NÃO CURTIU

A anunciada visita do embaixador holandês à Escadaria Maria Ortiz, a heroína capixaba que expulsou os piratas holandeses da Ilha de Vitória no século 17, prevista para hoje (28) de manhã, foi cancelada. O diplomata Kees van Rij foi recebido pelo governador Casagrande na residência oficial.

O CAFONA E O PALHAÇO

Comparado pelo deputado estadual Xambinho ao palhaço (e deputado federal) Tiririca, Euclério Sampaio responde: “Vindo de Xambinho, que foi eleito o número um na Festa do Cafona, só recebo como elogio”.

ENTÃO É NATAL...

A árvore de Natal de 50m de altura da Serra será inaugurada no dia 8 de novembro no Parque da Cidade.

VAI PRO CHILE!

Estão dizendo por aí que os esquerdistas já têm na ponta da língua a resposta para aqueles que os mandam “ir a Cuba”. “Vão para Chile!”, devolvem.

TÔ NEM AÍ

O site da Rodosol continua com apenas uma câmera monitorando a Terceira Ponte.

ALÔ, HERMANOS!

Os brasileiros votaram bem no ano passado?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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