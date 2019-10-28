Poucas&Boas: o TRT-ES fez as contas e descolou um feriadão. Inveja!

O calendário muito especial do TRT-ES: feriadão de quatro dias à vista Crédito: Ilustração: Amarildo

O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo (TRT-ES) transferiu o ponto facultativo (na prática, feriado) de hoje (28) para quinta-feira, dia 31, e vai folgar também na sexta dia 1º, sob a alegação que esse dia é feriado de Todos os Santos (feriado?). Em resumo: 3 (sábado, domingo e segunda) – 1 (segunda) = 4 (quinta, sexta, sábado e domingo). Entenderam?

COMO?

Ah, no ato de transferência da folga, a desembargadora Ana Paula Tauceda, presidente do TRT-ES (17ª Região), diz que a mudança de datas considerou os princípios de “eficiência” e “economicidade”. Entenderam?

MARIA ORTIZ NÃO CURTIU

A anunciada visita do embaixador holandês à Escadaria Maria Ortiz, a heroína capixaba que expulsou os piratas holandeses da Ilha de Vitória no século 17, prevista para hoje (28) de manhã, foi cancelada. O diplomata Kees van Rij foi recebido pelo governador Casagrande na residência oficial.

O CAFONA E O PALHAÇO

Comparado pelo deputado estadual Xambinho ao palhaço (e deputado federal) Tiririca, Euclério Sampaio responde: “Vindo de Xambinho, que foi eleito o número um na Festa do Cafona, só recebo como elogio”.

ENTÃO É NATAL...

A árvore de Natal de 50m de altura da Serra será inaugurada no dia 8 de novembro no Parque da Cidade.

VAI PRO CHILE!

Estão dizendo por aí que os esquerdistas já têm na ponta da língua a resposta para aqueles que os mandam “ir a Cuba”. “Vão para Chile!”, devolvem.

TÔ NEM AÍ

O site da Rodosol continua com apenas uma câmera monitorando a Terceira Ponte.

ALÔ, HERMANOS!