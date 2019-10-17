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  • Poucas&Boas: sino voltará a tocar; e quem vai dar um toque no PSL?
Leonel Ximenes

Poucas&Boas: sino voltará a tocar; e quem vai dar um toque no PSL?

Peças da histórica Igreja dos Reis Magos estão sendo restauradas; e quem  vai restaurar o partido de Bolsonaro?

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 20:06

Públicado em 

17 out 2019 às 20:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sino da igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida: custo da restauração é de R$ 150 mil Crédito: Prefeitura da Serra
Em Nova Almeida, na Serra, os sinos da histórica Igreja dos Reis Magos serão restaurados. Os reparos, que começaram nesta semana, vão custar cerca de R$ 150 mil à Prefeitura da Serra. A previsão de conclusão é de 60 dias. O próprio tempo jesuíta, do século XVII, também está sendo restaurado. A obra deverá ser entregue até dezembro.

O LADO BOM DA BRIGA

A briga no PsL é baixaria pura, mas tem seu lado positivo: Bolsonaro desistiu de indicar seu filho Eduardo, que é deputado federal, para embaixador em Washington (EUA).

A FOGUEIRA DA CRISE

De Carlos Manato, embaixador de Bolsonaro no Estado, sobre a crise no PSL“Estão jogando gasolina na fogueira do partido. São inábeis. Falta um conciliador”.

TUDO PARADO

No começo da tarde, o trânsito em Vitória e Vila Velha deu um nó, resultado de atendimentos na Terceira Ponte e dos engarrafamentos nos acessos à Capital pela Segunda Ponte e pela Cinco Pontes. Além dos tradicionais semáforos em sincronia nas duas cidades, é claro.

MISSÃO INTERNACIONAL

Dez motociclistas da Guarda Municipal da Serra vão escoltar jogadores na Copa do Mundo Sub-17. Eles são treinados em escolta pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e foram capacitados para acompanhar comboios com autoridades ou em eventos esportivos, como corridas de rua.

ONDE TEM FUMAÇA...

De um banhista protestando ao ver fiscais da Prefeitura de Vitória deter dois vendedores que alugavam cadeiras numa praia da Ilha do Boi: “Aqui fumar maconha pode, só não pode trabalhar”.

ALÔ, DEPUTADO DELEGADO WALDIR!

Tem certeza?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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