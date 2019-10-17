Poucas&Boas: sino voltará a tocar; e quem vai dar um toque no PSL?

Sino da igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida: custo da restauração é de R$ 150 mil Crédito: Prefeitura da Serra

Em Nova Almeida, na Serra, os sinos da histórica Igreja dos Reis Magos serão restaurados. Os reparos, que começaram nesta semana, vão custar cerca de R$ 150 mil à Prefeitura da Serra. A previsão de conclusão é de 60 dias. O próprio tempo jesuíta, do século XVII, também está sendo restaurado. A obra deverá ser entregue até dezembro.

O LADO BOM DA BRIGA

A briga no PsL é baixaria pura, mas tem seu lado positivo: Bolsonaro desistiu de indicar seu filho Eduardo, que é deputado federal, para embaixador em Washington (EUA).

A FOGUEIRA DA CRISE

De Carlos Manato, embaixador de Bolsonaro no Estado, sobre a crise no PSL“Estão jogando gasolina na fogueira do partido. São inábeis. Falta um conciliador”.

TUDO PARADO

No começo da tarde, o trânsito em Vitória e Vila Velha deu um nó, resultado de atendimentos na Terceira Ponte e dos engarrafamentos nos acessos à Capital pela Segunda Ponte e pela Cinco Pontes. Além dos tradicionais semáforos em sincronia nas duas cidades, é claro.

MISSÃO INTERNACIONAL

Dez motociclistas da Guarda Municipal da Serra vão escoltar jogadores na Copa do Mundo Sub-17. Eles são treinados em escolta pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e foram capacitados para acompanhar comboios com autoridades ou em eventos esportivos, como corridas de rua.

ONDE TEM FUMAÇA...

De um banhista protestando ao ver fiscais da Prefeitura de Vitória deter dois vendedores que alugavam cadeiras numa praia da Ilha do Boi: “Aqui fumar maconha pode, só não pode trabalhar”.

ALÔ, DEPUTADO DELEGADO WALDIR!