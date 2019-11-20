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  • Poucas&Boas: o presidente da Assembleia anda filosofando demais...
Leonel Ximenes

Poucas&Boas: o presidente da Assembleia anda filosofando demais...

Erick Musso, que quer continuar no cargo, citou Montesquieu, Aristóteles, Platão e Maquiavel em discurso

Públicado em 

20 nov 2019 às 17:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Erick Musso, "o Pensador" da Assembleia Crédito: Ilustração; Amarildo
No discurso que proferiu hoje (20) à tarde, o presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), num único parágrafo, citou Montesquieu, Aristóteles, Platão e Maquiavel. Ficou a dúvida: sua excelência leu realmente esses filósofos e pensadores políticos? Porque, ultimamente, ele só pensa naquilo (eleição antecipada da Mesa Diretora)...

RENOVANDO A RENOVA

A Fundação Renova, entidade responsável pela reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), vai trocar de comando. Em janeiro,  Roberto Silva Waack, atual diretor-presidente, passa o bastão para André de Freitas, atual diretor Socioeconômico e Ambiental da Renova.

SOS MEAÍPE

É triste a situação da orla de Meaípe. As obras da Prefeitura de Guarapari estão atrasadas, e a lama e os buracos predominam na paisagem. Os comerciantes do balneário estão preocupados porque a alta temporada de verão está chegando.

O NOSSO ÓLEO

Internauta observa que enquanto muitos estão preocupados com o óleo nas nossas praias, a Baía de Vitória é emporcalhada diariamente pelo esgoto despejado sem tratamento algum.

AGORA VAI

O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) anuncia que foi ao Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quarta-feira (20), para cobrar a duplicação do trecho entre Serra e Ibiraçu.

COMUNICAÇÃO PARA MÉDICOS

No próximo dia 29, a jornalista Valéria Morgado ministrará, no WTC São Paulo, uma aula para profissionais da área médica de vários Estados. Vai falar sobre comunicação estratégica e Telemedicina, e destacará os novos rumos da comunicação médico x paciente.

ÁGUAS PASSADAS

Estamos vivendo um período de abundância hídrica. E fica a dúvida: quanto dessa água está sendo reservada para períodos de seca e estiagem?

O WAZE ENTREGA

Os ícones de aplicativos de navegação denunciam: as ruas das cidades da Grande Vitória estão tomadas por buracos por causa da chuva

Alô, CAPIXABAS!

É BR 262 ou 171?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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