Poucas&Boas: o presidente da Assembleia anda filosofando demais...

No discurso que proferiu hoje (20) à tarde, o presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), num único parágrafo, citou Montesquieu, Aristóteles, Platão e Maquiavel. Ficou a dúvida: sua excelência leu realmente esses filósofos e pensadores políticos? Porque, ultimamente, ele só pensa naquilo (eleição antecipada da Mesa Diretora)...
A Fundação Renova, entidade responsável pela reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), vai trocar de comando. Em janeiro, Roberto Silva Waack, atual diretor-presidente, passa o bastão para André de Freitas, atual diretor Socioeconômico e Ambiental da Renova.
É triste a situação da orla de Meaípe. As obras da Prefeitura de Guarapari estão atrasadas, e a lama e os buracos predominam na paisagem. Os comerciantes do balneário estão preocupados porque a alta temporada de verão está chegando.
Internauta observa que enquanto muitos estão preocupados com o óleo nas nossas praias, a Baía de Vitória é emporcalhada diariamente pelo esgoto despejado sem tratamento algum.
O deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) anuncia que foi ao Tribunal de Contas da União (TCU), nesta quarta-feira (20), para cobrar a duplicação do trecho entre Serra e Ibiraçu.
No próximo dia 29, a jornalista Valéria Morgado ministrará, no WTC São Paulo, uma aula para profissionais da área médica de vários Estados. Vai falar sobre comunicação estratégica e Telemedicina, e destacará os novos rumos da comunicação médico x paciente.
Estamos vivendo um período de abundância hídrica. E fica a dúvida: quanto dessa água está sendo reservada para períodos de seca e estiagem?
Os ícones de aplicativos de navegação denunciam: as ruas das cidades da Grande Vitória estão tomadas por buracos por causa da chuva