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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: no Instagram, Erick Musso segue Casão, mas não é seguido

Presidente da Assembleia, que entrou em conflito com o Palácio Anchieta nos últimos dias, não recebeu  a reciprocidade do governador Casagrande na rede social

Públicado em 

07 dez 2019 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O presidente da Assembleia e o governador não estão na mesma sintonia no Instagram Crédito: Ilustração: Amarildo
A tensão entre os Palácios Anchieta e Domingos Martins também está nas redes sociais. O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), segue Renato Casagrande (PSB) no Instagram. Entretanto, o governador não quis saber de reciprocidade nesse caso.

INDIFERENÇA

Musso também acompanha no Instagram o articulador do governo estadual na Assembleia, o secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz. Mas Diniz não segue o deputado. Não há likes e nem corações nesta relação.

AB$TINÊNCIA

Estão dizendo que Bolsonaro é tão cristão que conseguiu antecipar a Quaresma: ninguém come carne!

QUE PAÍS É ESTE?

O Congresso quer retirar R$ 500 milhões da Saúde, R$ 280 milhões da Educação e R$ 380 milhões da infraestrutura, habitação e saneamento para aumentar o fundo eleitoral em 2020.

É ESTE!

E a gente às vezes não entende por que a carne, o combustível e o gás de cozinha estão tão caros, os impostos tão altos e os salários tão baixos.

AUMENTO SALARIAL

Tem um projeto em regime de urgência da deputada Janete de Sá que aumenta o salário do governador, vice e secretários. Um fato curioso: o governador, pelo projeto, passaria a receber pouco mais de R$ 23,8 mil; o vice, acima de R$ 21,6 mil.

VICE CANSA, NÉ?

Venhamos e convenhamos: tem profissão melhor que a de vice-governador do Espírito Santo? Deve ter tanto trabalho, né?

SUBMARINO ENCHARCADO

Comentário de um leitor ao saber que um submarino da Marinha foi embora quatro dias depois de aportar em Vitória: “Nem ele aguentou tanta chuva”.

MAIS UM 

O El Rachid, tradicional restaurante de comida árabe no Shopping Vitória, fechou as portas.

QUEIJO SUÍÇO DE MÁ QUALIDADE

Trafegar pela BR 262 tem sido um teste para corajosos. A rodovia está repleta de buracos e não perdoa ninguém: carros e caminhões têm ficado com pneus furados constantemente.

SOLIDARIEDADE NO CAOS

Pelo menos à noite, leitores da coluna contaram que tem havido solidariedade. Houve casos de carros de passeio que tiveram o pneu furado e, logo depois, caminhoneiros pararam para ajudar.

EFEITO DA CRISE 

Teve deputado reclamando nos corredores da Assembleia que ligou para Casagrande, na última terça, para parabenizá-lo pelo aniversário. O governador não atendeu e nem retornou.

ELE MERECE!

Nesta terça, às 19h, a Câmara de Cariacica fará uma sessão solene alusiva ao Dia Internacional dos Direitos Humanos. O jurista João Baptista Herkenhoff receberá a Comenda Padre Gabriel, que foi assassinado há 30 anos.

ALÔ, PAPAI NOEL!

O que o governador Casagrande vai dar de presente de “Amigo-X” para Erick Musso?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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